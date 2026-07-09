Giá vàng trượt xa mốc 150 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng từ đỉnh tháng 7

Giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn biến động.

Sau khi neo cao vào giai đoạn đầu tháng 7, áp lực chốt lời gia tăng cùng với đà hạ nhiệt của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước rời xa mốc 150 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, thị trường bạc cũng ghi nhận đà đi xuống tương tự.

Giá vàng hôm nay 9/7

Cập nhật trong phiên giao dịch sáng ngày 9/7/2026 (lúc 8h48 - 9h20), bảng giá vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá vàng giảm.

Vàng miếng SJC: Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với phiên giao dịch ngày hôm qua (8/7), giá vàng SJC đã giảm khoảng 0,5 – 1,5 triệu đồng/lượng tùy thuộc vào doanh nghiệp và từng thời điểm điều chỉnh. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện duy trì ở mức khá cao, khoảng 3 – 3,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 24K: Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K giảm 120.000 đồng/chỉ. Vàng nhẫn tròn 999.9 BTMH có giá mua vào là 143,30 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng trang sức 24K (999.9) giao dịch phổ biến trong khoảng 142 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147 – 147,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nguyên liệu 999.9 duy trì mua vào quanh mốc 130,5 – 131 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/7 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Chỉ cách đây ít ngày (đầu tuần tháng 7/2026), giá vàng SJC từng neo cao tại vùng giá 151,4 – 151,5 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh này, giá vàng miếng hiện tại đã giảm khoảng 2,9 – 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Do chênh lệch mua - bán nới rộng, những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh tuần trước và thực hiện bán ra ở thời điểm hiện tại ghi nhận mức lỗ ước tính từ 5,9 đến 6,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, bảng giao dịch TradingView cập nhật lúc 8h48 sáng nay cho thấy giá vàng thế giới (XAU/USD) phục hồi nhẹ ở mức 4.079,87 USD/ounce, tăng 0,05% (+2,20 USD/ounce) so với giá mở cửa.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng quốc tế từng chứng kiến cú sụt giảm mạnh từ vùng cao, có thời điểm lùi sát về mốc 4.020,00 USD/ounce do áp lực chốt lời của giới đầu tư quốc tế và sự mạnh lên của đồng USD.

Quy đổi theo tỷ giá USD niêm yết tại Ngân hàng Thương mại (với giá bán ra USD tại thị trường trong nước đạt 26.471 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 130,15 – 130,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Hiện giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18 – 18,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn đang biến động liên tục.

Thị trường bạc tiếp tục đà hạ nhiệt

Cùng chung xu hướng với thị trường vàng, giá bạc trong nước ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch sáng 9/7/2026.



Tại Phú Quý: Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1kg): Mua vào ở mức 2,208 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,276 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1KG: Mua vào 58,88 triệu đồng/kg, bán ra 60,69 triệu đồng/kg.

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,208 triệu đồng/lượng, bán ra 2,598 triệu đồng/lượng.

Trong lịch sử giao dịch buổi sáng tại Phú Quý, giá bạc biến động liên tục trong khoảng 8h47 đến 9h19, với mức giá mua vào dao động từ 2,195 – 2,208 triệu đồng/lượng và bán ra từ 2,263 – 2,276 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc thỏi BTMH 999 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,199 triệu đồng/lượng, bán ra 2,267 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Bạc thỏi 1KG bán ra ở mức 60,454 triệu đồng/kg, mua vào 58,640 triệu đồng/kg (giảm 900.000 đồng/kg).

Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng giao dịch mua vào 2,199 triệu đồng/lượng, bán ra 2,587 triệu đồng/lượng.