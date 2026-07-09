Việc nhẹ lương cao: Khu du lịch nổi tiếng tuyển nhân viên với mức lương hơn 230 triệu đồng/tháng, chỉ làm 2 việc mỗi ngày, bao ăn ở

Mức lương hơn 230 triệu đồng/tháng cho công việc chỉ gồm hai nhiệm vụ mỗi ngày đang khiến nhiều người bất ngờ.

Một khu du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc vừa gây chú ý khi đăng tuyển vị trí "người quan sát biển mây" với mức lương 60.000 nhân dân tệ (hơn 231 triệu đồng) trong một tháng.

Người trúng tuyển chỉ cần thực hiện hai công việc chính mỗi ngày là quan sát, ghi lại sự thay đổi của biển mây và sản xuất video ngắn, đồng thời được khu du lịch đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở.

Thông báo được Khu thắng cảnh núi Laojun (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) công bố sáng 8/7 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo đơn vị này, tháng 7 và tháng 8 là thời điểm biển mây xuất hiện dày đặc nhất trong năm, tạo nên khung cảnh đặc trưng thu hút đông đảo du khách.

Việc tuyển "người quan sát biển mây" nhằm ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của thiên nhiên, đồng thời lan tỏa hình ảnh điểm đến thông qua các nền tảng video ngắn

Chương trình nhận hồ sơ từ 8/7 đến hết 15/7/2026. Người tham gia cần đăng tải một video gốc lên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc), kèm các hashtag theo quy định của ban tổ chức.

Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như lượng tương tác, chất lượng nội dung, khả năng lan truyền và mức độ phù hợp của tài khoản. Đáng chú ý, chỉ một ứng viên duy nhất trên toàn quốc sẽ được lựa chọn.

Người trúng tuyển sẽ làm việc trong 30 ngày, từ 16/7 đến 15/8/2026, và lưu trú trên đỉnh núi Laojun trong suốt thời gian này. Công việc hằng ngày gồm hai nhiệm vụ chính: theo dõi, ghi lại diễn biến của biển mây và sản xuất, đăng tải ít nhất một video ngắn mỗi ngày về khung cảnh nơi đây. Toàn bộ chi phí ăn ở sẽ do khu thắng cảnh chi trả.

Ngay sau khi thông báo được công bố, nhiều nhà sáng tạo nội dung và người yêu nhiếp ảnh đã nhanh chóng nộp hồ sơ.

Trong số đó có Li Zizhou, một nhà sáng tạo nội dung đang làm việc tại tỉnh Quý Châu. Anh cho biết mình đã lưu trữ hàng nghìn video về biển mây và phong cảnh. Dù hiểu cơ hội được chọn là rất thấp vì chỉ có một vị trí, anh vẫn quyết định tham gia để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Đại diện Khu thắng cảnh núi Laojun cho biết chỉ trong buổi sáng ngày 8/7, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi về điều kiện ứng tuyển.

Ông Zhou Xiangyi, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Du lịch Văn hóa núi Laojun, cho biết khu du lịch đang tìm kiếm một người có thể sinh hoạt trên đỉnh núi trong suốt một tháng để quan sát, ghi hình và lưu lại vẻ đẹp của biển mây mỗi ngày. Ngoài việc đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, khu du lịch sẽ trả 60.000 nhân dân tệ cho người hoàn thành công việc.

Theo đại diện khu thắng cảnh, chương trình mở cho người tham gia trên toàn quốc nhưng không áp dụng với nhân viên đang làm việc tại khu du lịch, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển chọn.

Thông báo tuyển dụng cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là "công việc trong mơ" khi vừa được sống giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vừa nhận mức thu nhập hấp dẫn.

Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng đây thực chất là một chiến dịch quảng bá sáng tạo của khu du lịch, bởi ngoài việc ngắm cảnh, người trúng tuyển còn phải liên tục sản xuất nội dung để quảng bá hình ảnh biển mây trên các nền tảng số.

Dù được nhìn nhận theo góc độ nào, chiến dịch tuyển dụng đặc biệt này cũng đã mang lại hiệu quả truyền thông đáng kể. Chỉ sau vài giờ công bố, thông tin đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh biển mây của núi Laojun đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Nguồn: Nhật báo Thiểm Tây, Baidu