Vợ chồng thu nhập 50,8 triệu/tháng: Bảng chi tiêu tiết lộ 1 khoản chi quá thông minh, ai cũng khen

Đôi khi thứ phản ánh tư duy tiêu tiền của một gia đình lại nằm ở những khoản chi tưởng chừng chẳng đáng bao tiền.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ đã đăng tải bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình cùng câu hỏi: “Thế này đã tối ưu chưa mọi người?”. Tuy nhiên, thứ khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi nhìn bảng chi tiêu của gia đình này lại không phải mức thu nhập hay các khoản chi lớn, mà lại là tiền mua mắm muối, gia vị, dầu gội sữa tắm.

Bảng chi tiêu cô đăng tải

Mắm muối, nước giặt, dầu gội, sữa tắm: Mua 1 lần với số lượng/dung tích lớn đủ dùng cho cả năm. Nhiều người gật gù cho rằng như thế tiết kiệm đáng kể, nếu canh đúng dịp sale lớn để chốt đơn.

Còn về các khoản chi khác, đa số đều đồng tình khuyên cô vợ không nên cố gắng cắt giảm nữa vì mọi thứ đều “vừa đẹp” rồi.

“Vụ mua mắm muối với nhu yếu phẩm đủ dùng cả năm thấy hay thật, chắc mom canh sale cuối năm ngoái hả? Mình cũng hay canh sale mua mấy đồ này nhưng cũng chỉ mua vừa đủ dùng, giờ thấy mom chia sẻ mới thấy tiếc, chẳng hiểu sao không mua nhiều thêm” - Một người bày tỏ.

“Chi tiêu thế này thì ổn rồi, căng nhất là khoản 15 triệu trả nợ thôi chứ chi phí cơ bản chẳng đáng bao nhiêu. Nếu có giảm chắc chỉ giảm được khoản tiền tiêu riêng của chồng thôi, mà đàn ông cũng cần có ít tiền trong người, 9 triệu/tháng mình nghĩ cũng không nhiều quá đâu” - Một người chia sẻ.

“Mình còn đang thấy 3 mẹ con chi tiêu hơi ít ấy chứ, mom vun vén quá khéo rồi, có giảm thì xem lại khoản 9 triệu của chồng thôi” - Một người bình luận.

“Chi tiêu thế này là tính toán quá khéo rồi, có cố thì cố tăng thu nhập thôi chứ giảm chi thì khó lắm. Phần trả nợ thì không nên tính vào chi phí sinh hoạt, tách nó ra thì coi như gia đình 2 người lớn, 1 trẻ em hết 19 triệu/tháng cũng không phải nhiều kể cả chồng ở xa hay gần” - Một người khác bày tỏ.

Làm sao để biết mình chi tiêu đã hợp lý hay chưa?

1. Tiết kiệm đều đặn hàng tháng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của việc chi tiêu hợp lý là cuối tháng không nhất thiết phải còn thật nhiều tiền, nhưng vẫn đều đặn dành được một khoản cho các mục tiêu quan trọng như quỹ dự phòng, tiết kiệm mua nhà, đầu tư hay học thêm kỹ năng mới.

Điều đó cho thấy tiền không chỉ được dùng để đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phục vụ tương lai. Ngược lại, nếu tháng nào cũng chi hết sạch thu nhập, dù phần lớn là cho những khoản "không quá đắt", rất có thể các khoản chi nhỏ đã âm thầm lấy mất phần ngân sách dành cho mục tiêu lớn hơn.

Ảnh minh họa

Chi tiêu hợp lý không đồng nghĩa với việc phải cắt giảm mọi niềm vui, mà là sau khi đáp ứng nhu cầu hiện tại vẫn còn đủ nguồn lực để bản thân tiến gần hơn đến những kế hoạch dài hạn.

2. Mỗi khoản tiền bỏ ra đều có lý do rõ ràng

Không phải khoản chi nào cũng cần thiết, nhưng phần lớn những khoản chi hợp lý đều có điểm chung là chúng ta ít khi nào thắc mắc "sao mình lại mua thứ này?". Đó có thể là một đôi giày phục vụ đam mê thể thao, một chiếc áo tiền triệu nhưng dùng 3-4 năm vẫn thích,...

Khi nhìn lại bảng sao kê, nếu đa số giao dịch đều khiến bản thân nhớ ngay mục đích và cảm thấy "đáng tiền", đó là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nếu thường xuyên tự hỏi "Mình mua cái này từ bao giờ nhỉ?" hay "Không nhớ vì sao lại đặt món này", rất có thể việc chi tiêu đang bị cảm xúc hoặc thói quen mua sắm nhất thời dẫn dắt.

3. Tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực

Nhiều người nghĩ rằng thu nhập cao thì mới thoải mái về tài chính, nhưng thực tế cảm giác yên tâm còn đến từ cách quản lý tiền.

Nếu bạn hiếm khi rơi vào cảnh phải đếm từng ngày chờ lương về, không thường xuyên vay mượn để bù chi tiêu, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang kiểm soát dòng tiền khá tốt. Điều này không có nghĩa là lúc nào cũng dư dả, mà là các khoản chi đã được sắp xếp phù hợp với khả năng tài chính hiện tại.

Khi tiền được sử dụng trong giới hạn cho phép, những tình huống phát sinh cũng sẽ bớt áp lực hơn. Nói cách khác, chi tiêu hợp lý không được đo bằng việc tiêu ít hay nhiều, mà bằng việc sau mỗi tháng, tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không tạo thêm gánh nặng cho những tháng tiếp theo.