Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 9/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 9/7/2026.
Vàng nhẫn tròn 9999 là gì?
Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được đúc từ vàng nguyên chất với độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%). Sản phẩm được chế tác theo dạng nhẫn trơn hình tròn, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chủ yếu phục vụ mục đích tích lũy tài sản.
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng. dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji hôm nay
Theo khảo sát lúc 7h ngày 9/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.
Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.
Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h00 ngày 9/7/2026:
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC
|
14.550.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.550.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
13.300.000
|
13.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 999
|
13.250.000
|
13.450.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.700.000
|
14.200.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 999
|
14.650.000
|
14.150.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99
|
13.580.000
|
14.130.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 18K
|
9.871.000
|
10.871.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 16K
|
8.613.000
|
9.613.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 15K
|
7.818.000
|
8.818.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 14K
|
7.486.000
|
8.486.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 10K
|
5.433.000
|
6.433.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 9/7/2026):
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Doji
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|14.550.000
|14.850.000
|đồng/chỉ
|SJC
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|14.520.000
|14.830.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|14.520.000
|14.820.000
|đồng/chỉ
|PNJ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|14.520.000
|14.820.000
|đồng/chỉ
|Bảo Tín Minh Châu
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|14.430.000
|14.830.000
|đồng/chỉ
|Phú Quý
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|14.500.000
|14.800.000
|đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.