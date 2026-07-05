Vì sao nhiều người mua vàng bị lỗ nặng vẫn chưa muốn bán?

Giá vàng miếng SJC đã hồi phục hàng chục triệu đồng mỗi lượng kể từ đáy hồi giữa tháng 6, nhưng vẫn còn cách khá xa vùng đỉnh lịch sử. Nhiều người mua vàng tích trữ trong nửa năm qua vẫn đang tạm lỗ hàng chục triệu đồng mỗi lượng, song họ vẫn chọn cách tiếp tục nắm giữ thay vì bán ra.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với phiên liền trước sau khi tăng mạnh trong phiên 4/7.

Đây là vùng giá cao nhất mà vàng trong nước đạt được kể từ sau cú rơi mạnh hồi đầu tháng 6. Ngày 10/6, giá vàng miếng SJC từng lao dốc về vùng 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong khoảng nửa năm, sau chuỗi phiên bán tháo dữ dội trên thị trường quốc tế. Như vậy, so với đáy nói trên, giá vàng bán ra hiện đã phục hồi khoảng 13 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 10%.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn còn cách khá xa vùng đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng. So với đỉnh, giá vàng bán ra trong nước hiện thấp hơn khoảng 40 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm gần 21%.

Diễn biến giá nói trên đồng nghĩa với việc phần lớn những người mua vàng trong khoảng từ cuối năm 2025 đến đầu tháng 6 năm nay, hiện vẫn đang tạm lỗ nếu bán ra ở thời điểm này. Với những người mua ở vùng đỉnh hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 3, khi giá bán ra áp sát 190 triệu đồng/lượng, mức lỗ tạm tính có thể lên tới 40 triệu đồng mỗi lượng nếu bán lại cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở mức giá mua vào hiện nay. Ngay cả những người mua muộn hơn, trong giai đoạn tháng 4-6 khi giá dao động quanh 145-180 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn chưa hòa vốn do biên độ chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra tại các thương hiệu vàng thường xuyên duy trì ở mức 3-5 triệu đồng/lượng.

Dù đang tạm lỗ, nhiều người mua vàng cho biết chưa muốn bán ra ở thời điểm này. Lý do phổ biến nhất là việc xác định mua vàng ngay từ đầu với mục đích tích trữ tài sản dài hạn, thay vì lướt sóng kiếm lời ngắn hạn. Với nhóm này, biến động giá trong vài tháng được xem là chuyện bình thường của một kênh trú ẩn, miễn là không cần dùng đến khoản tiền đã bỏ vào vàng trong ngắn hạn.

Một lý do khác là tâm lý chờ giá hồi phục hoàn toàn trước khi tính đến chuyện bán ra, đặc biệt sau khi vàng thế giới đã có nhịp tăng trở lại từ cuối tháng 6. Nhiều người cho rằng bán ra ở vùng giá hiện tại là vẫn thấp hơn đỉnh gần 21%, đồng nghĩa với việc hiện thực hóa khoản lỗ mà lẽ ra có thể tránh được nếu kiên nhẫn nắm giữ thêm. Ngoài ra, chênh lệch giá mua vào - bán ra tại các thương hiệu trong nước hiện vẫn duy trì ở mức vài triệu đồng mỗi lượng cũng khiến việc bán ra rồi mua lại trở nên kém hấp dẫn về mặt chi phí.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên cuối tuần ở mức 4.174,1 USD/ounce, tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước và ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau bốn tuần giảm liên tiếp. Đà tăng này diễn ra sau khi số liệu việc làm tại Mỹ công bố yếu hơn dự báo, làm giảm bớt kỳ vọng thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Trước đó, vàng thế giới đã trải qua giai đoạn sụt giảm kéo dài, có thời điểm cuối tháng 6 rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce, chạm đáy quanh 3.959 - 3.973 USD/ounce - mức thấp nhất trong khoảng 7-8 tháng. So với đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 1.420 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 25%.