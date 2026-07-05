Giá vàng tăng gần 3 triệu đồng/lượng sau một tuần đầy biến động, chuyên gia lạc quan về tuần tới

Khép lại tuần giao dịch, giá vàng trong nước tăng gần 3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, dù có thời điểm lao dốc xuống mức thấp nhất nhiều tháng. Trong bối cảnh kỳ vọng Fed bớt cứng rắn gia tăng, đa số chuyên gia Phố Wall đã quay trở lại dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh hiếm thấy. Chỉ trong vài phiên, giá vàng liên tục đổi chiều với các nhịp giảm sâu rồi tăng sốc. Nếu đầu tuần, giá vàng có thời điểm mất tới 2 triệu đồng/lượng thì đến cuối tuần lại bật tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng trở lại trên ngưỡng 151 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, vàng miếng tăng khoảng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, từ mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng lên 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng phổ biến khoảng 2,9 – 3,4 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần giảm sâu, cuối tuần tăng mạnh trở lại

Mở đầu tuần (29/6), thị trường vàng khá trầm lắng khi các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết quanh 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, ngay trong ngày, giá bắt đầu điều chỉnh giảm khoảng 0,5 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 30/6, áp lực bán gia tăng rõ rệt. Hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt giảm tới 2 triệu đồng/lượng, kéo giá vàng miếng SJC, PNJ và DOJI xuống còn 143 – 146 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng, phản ánh diễn biến tiêu cực của thị trường vàng thế giới khi giá vàng quốc tế rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Đến sáng 1/7, giá vàng tiếp tục giảm thêm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, diễn biến này không kéo dài. Ngay trong ngày 2/7, thị trường bất ngờ đảo chiều khi giá vàng tăng trở lại từ 2 - 2,4 triệu đồng/lượng, gần như xóa hết mức giảm trước đó.

Đà phục hồi được nối dài trong ngày 3/7 khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng thêm khoảng 3 - 3,2 triệu đồng/lượng chỉ trong buổi sáng. Giá vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI nhanh chóng vượt trở lại mốc 151 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng tăng mạnh trên diện rộng.

Bước sang ngày 4/7 và sáng 5/7, thị trường không ghi nhận thêm biến động. Các doanh nghiệp đồng loạt giữ nguyên bảng giá niêm yết sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giao dịch ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 147,5 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 147,5 – 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi nhờ kỳ vọng Fed bớt cứng rắn

Diễn biến của thị trường vàng trong nước tuần qua gần như bám sát xu hướng của giá vàng thế giới.

Ở đầu tuần, kim loại quý chịu áp lực khi giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao sau hàng loạt phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các quan chức Fed. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu neo cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm thấp hơn dự báo. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP) cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm. Tiếp đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 110.000 việc làm của thị trường.

Cùng với đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Những thông tin này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, đồng USD suy yếu và thị trường hạ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm đáng kể sau khi các dữ liệu việc làm được công bố. Nhờ đó, giá vàng quốc tế có phiên tăng hơn 2%, phục hồi lên trên 4.100 USD/ounce và tạo động lực kéo giá vàng trong nước tăng mạnh vào những phiên cuối tuần.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường còn được hỗ trợ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng chính thức toàn cầu đã tăng thêm 41 tấn trong tháng 5, cho thấy nhu cầu tích lũy vàng của khu vực công vẫn duy trì tích cực, tạo nền tảng hỗ trợ cho giá vàng trong trung và dài hạn. Dù vậy, giới phân tích cho rằng diễn biến của giá vàng trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát và thị trường lao động, bởi đây sẽ là những yếu tố quyết định lộ trình chính sách của Fed cũng như xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Dự báo giá vàng tuần tới﻿