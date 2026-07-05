PNJ đang mua, đổi kim cương của khách hàng thế nào?

Nhiều người đang quan tâm đến chính sách mua, đổi kim cương cho khách của PNJ.

Gần đây, trên các diễn đàn vàng bạc đá quý, nhiều người bày tỏ dự định mang kim cương đi bán lại cho cửa hàng, sau thông tin Giám đốc PNJ Lab - trung tâm kiểm định kim cương của PNJ - bị khởi tố trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Chính sách thu mua kim cương của PNJ.

Theo chính sách đang được PNJ áp dụng, doanh nghiệp thu mua và thu đổi kim cương theo từng nhóm sản phẩm, dựa trên loại, chất lượng, kích thước và thời điểm phát hành hóa đơn. Điều kiện chung là kim cương phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, nứt hoặc mẻ.

Đáng chú ý nhất là với kim cương rời, PNJ không áp dụng chính sách thu mua lại đối với loại kim cương trắng tròn đạt tiêu chuẩn VS1, VVS1 trở lên, có kích thước trên 10 ly. Đây là nhóm kim cương có giá trị lớn nhất, với giá bán khoảng vài tỷ đồng đến cả chục tỷ đồng mỗi viên.

Với loại kim cương trắng, tròn trên 8,6 ly đến 10 ly, nếu hóa đơn xuất trong vòng 1 năm, khách bán lại được 93% giá trị, nếu khách mua trên 1 năm thì khi bán lại bằng 90% giá trị hóa đơn.

Đối với kim cương trắng tròn chuẩn SI, PNJ thu mua 90% và thu đổi 95% đối với viên từ 6 ly trở lên; còn nhóm từ 3 ly đến dưới 6 ly có tỷ lệ thu mua và thu đổi lần lượt là 85% và 90%.

Các loại kim cương trắng, tròn từ 3 ly đến 8,6 ly khác được thu đổi lại với 80-95% giá trị.

Chính sách áp dụng đối với các hóa đơn phát hành từ ngày 11/6/2018. Các hóa đơn trước thời điểm này sẽ thực hiện theo cam kết ghi trên hóa đơn hoặc chính sách lưu trữ tương ứng.

Riêng kim cương màu PNJ thu mua lại bằng 80% giá trị và thu đổi 90%, nhưng chỉ áp dụng với các hóa đơn bán trước ngày 23/7/2023, hoặc những trường hợp được PNJ phê duyệt.

Kim cương được giới thiệu trên website của PNJ.

Còn trang sức gắn kim cương sẵn, tùy chủng loại và kích thước sẽ được thu mua lại 75-80% giá trị ban đầu.

Với trang sức gắn kim cương, các mẫu sử dụng kim cương trắng tròn chất lượng từ VS1, VVS1, IF, FL dưới 4 ly và gắn VS2, VS2, SI các size; kim cương look like big, cognac, kim cương màu hoặc các mẫu fancy có viên đá lớn nhất dưới 3,5 ly, được mua lại với tỷ lệ 80% và thu đổi sang sản phẩm có giá trị cao hơn với tỷ lệ 90%.

Với các mẫu trang sức gắn kim cương fancy có viên đá lớn nhất từ 3,5 ly trở lên tỷ lệ đổi thấp hơn, với mua lại bằng 75% giá trị và thu đổi 85%.

Một lưu ý nữa là chỉ áp dụng đối với các viên đá có hình dạng khác đá tròn. Nếu một sản phẩm gắn đồng thời đá tròn và đá fancy, thì viên đá chính được xác định là viên có kích thước lớn nhất.

Riêng các sản phẩm gắn kim cương trắng tròn từ 4 ly trở lên đạt chất lượng VS1, VVS1, IF hoặc FL, phần vỏ trang sức được thu mua với tỷ lệ 80%, thu đổi 85%. Phần viên kim cương sẽ được áp dụng theo chính sách dành cho kim cương rời.

Nhóm hàng style bao gồm trang sức vàng gắn kim cương, thì thu đổi lại 50-60%, áp dụng trong thời gian 1 năm kể từ ngày xuất hóa đơn bán hàng.

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung ngày 3/7 cũng gửi tâm thư tới cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích.

Bà Dung cho biết PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng của công ty, và sớm phát hành thông cáo báo chí chính thức. Đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chủ tịch PNJ cho biết nguồn kim cương của PNJ hiện nay đến từ nhập khẩu chính ngạch và mua lại theo cam kết với khách hàng.

PNJ luôn có nguồn lực tài chính dự phòng và được sự đồng hành của các đối tác tài chính, để ứng phó với các tình huống.