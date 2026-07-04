Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC chiều ngày 4/7

Ngày 4/7, giá bán ra vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến ở mức 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 9999 là 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng.

DOJI và PNJ đều niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trơn cùng một giá 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng SJC với giá 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn là 147,5 – 151,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần này ở mức 4.174 USD/ounce. Kim loại quý này có sự hồi phục đáng kể sau khi rơi xuống 3.960 USD/ounce hồi đầu tuần.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Năm thấp hơn kỳ vọng tiếp tục gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ nhóm kim loại quý trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm do kỳ nghỉ cuối tuần.

Diễn biến thị trường sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ công bố hôm thứ Năm tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho kim loại quý, dù chưa đủ để củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang lập trường nới lỏng tiền tệ. Đồng USD nối dài đà suy yếu sau khi dữ liệu được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,5% thay vì giảm mạnh.

Điều này phát đi tín hiệu tương đối tích cực đối với vàng: báo cáo việc làm đã làm giảm áp lực về khả năng Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang định giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay, khiến yếu tố lãi suất vẫn tiếp tục là biến số quan trọng đối với diễn biến của vàng, ngay cả khi đà tăng của thị trường lao động đang có dấu hiệu chậm lại.

Đối với tình hình tại eo biển Hormuz, thị trường hiện đánh giá hoạt động vận tải đã cơ bản trở lại bình thường, dù những rủi ro liên quan đến cơ chế quản lý và địa chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giá dầu đã quay về vùng trước khi xung đột bùng phát nhờ lưu lượng tàu thuyền qua eo biển phục hồi và nguồn cung ngắn hạn vẫn dồi dào. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi những tranh cãi liên quan đến quyền quản lý eo biển và các khoản phí quá cảnh vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Trong bối cảnh đó, tác động của thị trường năng lượng hiện mang tính giảm áp lực lạm phát ở mức nhất định. Giá dầu WTI được giao dịch quanh 68,73 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức khoảng 72,02 USD/thùng, qua đó làm giảm nguy cơ xảy ra cú sốc năng lượng đối với lợi suất trái phiếu cũng như chính sách của Fed. Vì vậy, đà tăng của giá vàng trong phiên chủ yếu phản ánh sự suy yếu của đồng USD và điều chỉnh kỳ vọng lãi suất sau báo cáo việc làm, thay vì xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các diễn biến mới tại eo biển Hormuz.