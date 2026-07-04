Một cú quét, hai chiều kết nối: Chiếc app quyền năng theo bạn ra thế giới, đưa thế giới đến gần doanh nghiệp Việt

Bạn có từng đứng giữa một thành phố xa lạ, vừa hạ cánh đã phải lo đổi ngoại tệ, tìm cây ATM hay cân nhắc trước chuyến đi: nên đổi bao nhiêu tiền mặt hay đem theo mấy tấm thẻ?

Giờ đây, mọi thứ có thể đơn giản hơn nhiều: mở App TPBank, quét mã QR và thanh toán. Cũng như vậy, khi một du khách Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc… đến Việt Nam, họ chỉ cần mở ứng dụng quen thuộc trên điện thoại để thanh toán tại các điểm chấp nhận QR của TPBank, nhanh chóng và liền mạch như đang ở chính quê hương mình.

Một thói quen quen thuộc ở phạm vi hoàn toàn mới

Với người Việt, quét QR đã trở thành thói quen thanh toán quen thuộc, từ ly trà đá đầu ngõ, ly cà phê buổi sáng, chuyến xe công nghệ đến bữa tối tại nhà hàng sang trọng, mọi giao dịch chỉ gói gọn trong một lần "quét" trong tích tắc.

Điều thú vị là với VietQRGlobal, TPBank không tạo ra một cách thanh toán mới. Ngân hàng chỉ mang chính trải nghiệm quen thuộc ấy theo khách hàng ra thế giới: vẫn là mở App TPBank, vẫn là "quét QR" và xác nhận. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây bạn có thể làm điều đó tại Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, và sẽ sớm thực hiện được ở Trung Quốc, Hàn Quốc trong tương lai gần.

Một chuyến du lịch Bangkok sẽ không còn bắt đầu bằng việc xếp hàng đổi ngoại tệ. Một chuyến công tác ở Seoul không còn phải mang theo nhiều loại thẻ. Vừa đáp xuống sân bay Singapore, bạn có thể gọi xe, mua ly cà phê đầu tiên hay thanh toán bữa tối ngay bằng App TPBank như cách vẫn làm mỗi ngày ở Việt Nam. Tiền được trừ trực tiếp từ tài khoản TPBank, hệ thống tự động quy đổi sang đồng tiền nước sở tại với mức phí chỉ 0,33%. Bạn không cần thay đổi thói quen, chỉ cần mang theo chiếc điện thoại có App TPBank là có thể an tâm lên đường.

Thực tế, TPBank đã sớm đặt nền móng cho thanh toán QR xuyên biên giới từ năm 2021 khi trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai kết nối thanh toán QR với Thái Lan. Việc tiếp tục Go-live VietQRGlobal cùng NAPAS là bước nối dài chiến lược mở rộng mạng lưới thanh toán quốc tế mà TPBank đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Khi thế giới cũng đến gần hơn với doanh nghiệp Việt

Nếu câu chuyện ở trên là hành trình của người Việt ra thế giới, thì ở chiều ngược lại, VietQRGlobal cũng giúp thế giới đến gần hơn với các cửa hàng và doanh nghiệp Việt. Trong khi bạn đang thoải mái mua sắm và quét QR tại Bangkok, thì tại Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng hay Phú Quốc… những vị khách đến từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Campuchia hay Thái Lan cũng có thể thanh toán theo cách quen thuộc của mình. Chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử đang sử dụng hằng ngày như Shinhan SOL Pay, NETSPay, DBS PayLah!, OCBC Digital, Alipay, UnionPay… và quét mã QR TPBank, giao dịch đã được hoàn tất nhanh chóng, liền mạch như khi họ mua sắm tại chính quê hương mình.

Với các cửa hàng, gần như không có gì thay đổi. Vẫn là mã QR TPBank đang sử dụng mỗi ngày, vẫn quy trình bán hàng quen thuộc, nhưng cánh cửa kết nối với khách quốc tế được mở rộng hơn. Không cần đầu tư thêm thiết bị hay triển khai giải pháp mới, các điểm bán đã có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều mạng lưới quốc tế trên cùng một mã QR.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách, nhà đầu tư quốc tế, việc thanh toán diễn ra liền mạch ngay từ những trải nghiệm nhỏ như mua một ly cà phê, bữa ăn hay món quà lưu niệm cũng góp phần tạo nên ấn tượng tích cực với du khách, đồng thời mở thêm cơ hội gia tăng doanh thu cho các cửa hàng và doanh nghiệp Việt.

Mở rộng kết nối, hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết: "Chúng tôi tin rằng một ứng dụng ngân hàng tốt không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong những giao dịch hằng ngày, mà còn theo họ trên mọi hành trình của cuộc sống. VietQRGlobal là bước mở rộng của App TPBank ra thế giới, đồng thời cũng là cách để thế giới đến gần hơn với các cửa hàng và doanh nghiệp Việt. Mỗi kết nối mới không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dùng mà còn tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập."

Việc triển khai VietQRGlobal tiếp tục nối dài chiến lược phát triển hệ sinh thái thanh toán số của TPBank theo hướng kết nối mở và hội nhập quốc tế. Nếu trước đây App TPBank đồng hành cùng khách hàng trong những giao dịch hằng ngày, thì nay ứng dụng tiếp tục theo chân họ trên những hành trình vượt ra ngoài biên giới. Đồng thời, chính hạ tầng thanh toán ấy cũng trở thành cầu nối để các cửa hàng và doanh nghiệp Việt tiếp cận gần hơn với dòng khách quốc tế.

Khi khoảng cách địa lý ngày càng được thu hẹp bởi công nghệ, trải nghiệm thanh toán cũng không nên dừng lại ở biên giới của một quốc gia. Với VietQRGlobal, TPBank đang từng bước hiện thực hóa điều đó: để App TPBank theo khách hàng đi khắp thế giới, và cũng để thế giới đến gần hơn với các cửa hàng, doanh nghiệp Việt – bằng chính trải nghiệm thanh toán quen thuộc, đơn giản và liền mạch.