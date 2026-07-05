Từng bị sa thải, nói thế nào để không bị trừ điểm trong mắt nhà tuyển dụng?

Có nhất thiết phải giấu hoàn toàn việc bản thân bị sa thải trong buổi phòng vấn tìm việc mới?

Với không ít người, bị sa thải là việc không dễ chịu gì. Thậm chí có người còn coi đó là thất bại nên khi đi phỏng vấn tìm việc mới, họ muốn giấu nhẹm chuyện đó đi. Tuy nhiên trên thực tế, nhà tuyển dụng hiểu rằng một ứng viên có thể từng gặp biến cố trong sự nghiệp. Điều họ quan tâm hơn là ứng viên nhìn nhận sự việc ra sao, rút ra được điều gì và liệu những vấn đề cũ có lặp lại hay không. Nếu từng bị sa thải, thay vì giấu diếm hoặc tìm cách đổ lỗi, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để yên tâm: Mình nói thật nhưng vẫn chẳng lo bị trừ điểm.

1. Trả lời thẳng thắn, không tìm cách che giấu

Nếu nhà tuyển dụng hỏi lý do nghỉ việc ở công ty cũ, đừng cố biến việc bị sa thải thành "chủ động nghỉ" nếu sự thật không phải vậy. Trong quá trình xác minh thông tin, nhiều doanh nghiệp vẫn có thể liên hệ công ty cũ hoặc đối chiếu hồ sơ.

Một câu trả lời trung thực, ngắn gọn sẽ tạo cảm giác đáng tin hơn rất nhiều. Bạn không cần kể chi tiết mọi chuyện, chỉ cần thừa nhận rằng mình đã bị chấm dứt hợp đồng và sẵn sàng chia sẻ bối cảnh nếu được hỏi thêm. Sự minh bạch thường ghi điểm hơn việc cố xây dựng một câu chuyện hoàn hảo.

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Không ít ứng viên vì quá lo lắng nên kể rất dài về những mâu thuẫn với sếp, đồng nghiệp hoặc hoàn cảnh công ty. Điều này đôi khi khiến câu chuyện trở nên rối rắm và tạo cảm giác đang tìm lý do bào chữa.

2. Đừng biến buổi phỏng vấn thành nơi "kể tội" công ty cũ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chỉ trích sếp cũ, đồng nghiệp hoặc môi trường làm việc trước đây.

Dù bản thân từng cảm thấy bất công, việc dành quá nhiều thời gian để phàn nàn sẽ khiến nhà tuyển dụng đặt dấu hỏi về thái độ làm việc. Họ có thể lo ngại rằng nếu xảy ra mâu thuẫn ở công ty mới, ứng viên cũng sẽ phản ứng theo cách tương tự. Giữ thái độ bình tĩnh, khách quan và tôn trọng nơi làm việc cũ luôn là lựa chọn an toàn hơn.

3. Chứng minh rằng bài học đã được chuyển thành hành động

Nhà tuyển dụng không chỉ muốn nghe câu "tôi đã rút kinh nghiệm". Họ muốn biết kinh nghiệm đó đã tạo ra thay đổi gì.

Ví dụ, nếu bạn từng bị đánh giá chưa đạt hiệu suất, có thể chia sẻ rằng bản thân đã học thêm một kỹ năng chuyên môn, hoàn thành khóa đào tạo hoặc xây dựng phương pháp quản lý công việc hiệu quả hơn. Nếu từng gặp khó khăn trong giao tiếp, hãy nói về cách mình cải thiện việc trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên.

Những ví dụ cụ thể luôn thuyết phục hơn những lời khẳng định chung chung.

4. Đừng để câu chuyện chỉ xoay quanh việc bị sa thải

Việc từng bị cho nghỉ chỉ là một phần rất nhỏ trong cả quá trình làm việc trước đó của một ứng viên. Thế nên sau khi trả lời câu hỏi “vì sao lại nghỉ ở công ty cũ?”, hãy khéo léo đưa cuộc trò chuyện quay về những điểm mạnh của bản thân như kinh nghiệm chuyên môn, thành tích, dự án từng thực hiện hay kỹ năng phù hợp với vị trí đang ứng tuyển.

Mục tiêu là để nhà tuyển dụng nhớ đến năng lực hiện tại nhiều hơn là một sự kiện trong quá khứ.

5. Thể hiện tinh thần cầu tiến thay vì tâm lý phòng thủ

Một số ứng viên khi nhắc đến chuyện bị sa thải thường tỏ ra căng thẳng, mất bình tĩnh hoặc liên tục giải thích để chứng minh mình không sai. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, thái độ bình tĩnh và cầu tiến sẽ tạo thiện cảm hơn. Bạn có thể nhấn mạnh rằng trải nghiệm đó giúp bản thân hiểu rõ điểm yếu, trưởng thành hơn trong công việc và có thêm động lực để phát triển.

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Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những người biết học hỏi từ thất bại hơn là những người chưa từng vấp ngã nhưng thiếu khả năng thích nghi.

Bị sa thải không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp, cũng không đồng nghĩa với việc mất cơ hội ở những công việc tiếp theo. Điều tạo nên khác biệt không nằm ở việc xóa đi một trải nghiệm không vui, mà là cách đối diện với nó một cách bình tĩnh, trung thực và trưởng thành. Khi ứng viên cho thấy mình đã học được điều gì từ quá khứ và sẵn sàng mang những bài học đó đến môi trường mới, câu chuyện bị sa thải sẽ không còn là yếu tố quyết định trong mắt nhiều nhà tuyển dụng.