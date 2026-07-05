Lãi suất ngân hàng 5/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến của các ngân hàng cho thấy, lãi suất cao nhất trên thị trường cho kỳ hạn 12 tháng hiện đạt 7,3%/năm, trong khi phần lớn ngân hàng niêm yết từ 6,6-6,9%/năm.

Bước sang tháng 7, biểu lãi suất huy động trực tuyến của các ngân hàng hầu như không ghi nhận biến động so với cuối tháng trước. Theo khảo sát ngày 5/7, chỉ một số ít ngân hàng duy trì lãi suất từ 7%/năm trở lên, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục đứng đầu thị trường với mức lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này còn niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Xếp sau là Saigonbank với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bốn ngân hàng khác gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo duy trì mức 7%/năm đồng đều ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng, còn PGBank niêm yết 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng trước khi tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Bốn ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm LPBank, BVBank, Bac A Bank và OCB.

Trong nhóm này, LPBank tiếp tục có mức lãi suất cao ở kỳ hạn dài với 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất thống nhất với 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Đây vẫn là nhóm ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định nhất trên thị trường.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong nhóm này.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm; SHB ở mức 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm và MB là 6,35%/năm.

TPBank và ABBank cùng niêm yết mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

VPBank hiện áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank niêm yết 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, mức lãi suất 12 tháng phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 6,6-6,9%/năm , trong khi nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên vẫn chỉ chiếm số lượng hạn chế.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại website của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.