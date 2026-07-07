Tôi đã chán mua vàng

Vàng vẫn là tài sản có giá trị, chỉ là tôi không mua nữa.

Có một thời gian, cứ mỗi khi tích lũy được một khoản tiền, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mua vàng. Mỗi lần giá vàng tăng, tôi thấy vui vì quyết định của mình là đúng. Mỗi lần giá vàng giảm, tôi lại tự nhủ "rồi sẽ lên lại thôi". Vàng dần trở thành lựa chọn mặc định mỗi khi có tiền nhàn rỗi trong suốt nhiều năm.

Nhưng vài tháng gần đây, tôi nhận ra mình không còn hào hứng với việc mua vàng nữa. Không phải vì vàng không còn giá trị, cũng không phải vì tôi nghĩ vàng sẽ mất giá. Chỉ là sau một thời gian dài cần mẫn mua vàng, tôi nhận ra mục tiêu tài chính của mình đã thay đổi, và vàng không còn là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.

1. Tôi không muốn mọi quyết định tài chính đều xoay quanh giá vàng

Trước đây, tôi có thói quen mở điện thoại xem giá vàng gần như mỗi ngày. Có hôm vừa ngủ dậy đã kiểm tra xem tăng hay giảm. Đọc tin tức, lướt mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè cũng thường xoay quanh câu chuyện "giá hôm nay bao nhiêu". Giờ tôi mới thấy mình đã dành quá nhiều sự chú ý cho một loại tài sản.

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Khi mọi quyết định đều phụ thuộc vào việc giá vàng đang ở khoảng nào, tôi vô tình để tâm trạng của mình cũng lên xuống theo những con số đó. Trong khi đó, cuộc sống còn rất nhiều mục tiêu khác đáng để quan tâm hơn học đầu tư chứng khoán, tìm hiểu kiến thức để biết thị trường vận hành thế nào,... Vậy mà suốt mấy năm trời, tôi cứ chỉ tập trung vào vàng.

2. Tôi nhận ra mình đang thiếu sự đa dạng trong cách tích lũy

Bao nhiêu năm mua vàng là bấy nhiêu năm tôi "bỏ hết trứng vào một giỏ". Lúc ấy, tôi nghĩ càng tập trung thì càng an toàn. Nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn về quản lý tài chính cá nhân, tôi mới nhận ra việc đặt quá nhiều tiền vào một tài sản cũng khiến mình mất đi nhiều cơ hội khác.

Tôi vẫn giữ nguyên số vàng đã mua, không bán đi làm gì, nhưng thay vì mua thêm vàng, tôi bắt đầu gửi tiết kiệm. Một khoản kỳ hạn 1 tháng coi như quỹ dự phòng, một khoản kỳ hạn 12 tháng là tiền chuẩn bị đóng học phí cho năm học sang năm của con và 1 khoản kỳ hạn 24 tháng là tiết kiệm dài hạn.

Làm như vậy, tôi thấy mình chủ động hơn rất nhiều khi tiền không còn nằm ở duy nhất một nơi.

3. Tôi muốn ưu tiên việc tiêu tiền

Có một điều tôi nhận ra là vài năm qua, tôi rất chăm mua vàng nhưng lại khá dè dặt khi chi tiền cho chính mình. Tôi từng ngại đăng ký một khóa học vì thấy đắt. Tôi cũng nhiều lần hoãn những chuyến du lịch vì nghĩ nên để tiền mua thêm một chỉ vàng sẽ hợp lý hơn.

Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy ngoài số vàng nằm yên trong két sắt, mình chẳng có kỷ niệm gì. Tôi vẫn tin vào giá trị của việc tiết kiệm, nhưng cũng tin rằng tiền không chỉ có nhiệm vụ sinh lời. Tiền còn giúp mình học thêm điều mới, gặp gỡ những người thú vị, chăm sóc sức khỏe và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Đó là những khoản đầu tư mà biểu đồ giá vàng không thể đo được.

4. Tôi muốn xây dựng tài sản chứ không chỉ tích trữ tài sản

Điều thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của tôi là hiểu rằng tích lũy và tạo ra giá trị là hai chuyện khác nhau.

Ảnh minh họa

Vàng rất phù hợp để lưu giữ giá trị trong dài hạn, nhưng nó không thể thay thế các kênh đầu tư khác, bao gồm cả việc đầu tư vào chính bản thân. Nếu dành vài triệu đồng để học thêm một kỹ năng mới giúp tăng thu nhập, hiệu quả có thể kéo dài trong nhiều năm. Nếu dành tiền để phát triển công việc hoặc đầu tư sinh lời, khoản lợi ích nhận lại đôi khi còn lớn hơn nhiều so với việc chỉ chờ tài sản tăng giá.

Vì thế, tôi bắt đầu ưu tiên những khoản đầu tư có thể giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào việc mua thêm vàng.

Tôi vẫn tin vào vàng, nhưng không còn coi đó là câu trả lời cho mọi khoản tiền nhàn rỗi. Bây giờ thay vì hỏi "có nên mua thêm 1 chỉ vàng không?", tôi thường tự hỏi khoản tiền này sẽ phục vụ mục tiêu nào của mình trong thời gian tới. Có lúc, câu trả lời là một khóa học, một chuyến đi, một khoản tiết kiệm hay một dự án cá nhân.

Và tôi nghĩ đó mới là thay đổi lớn nhất: Tôi đã bắt đầu nhìn tiền như một công cụ để xây dựng cuộc sống mình mong muốn, thay vì chỉ chăm chăm tích trữ một loại tài sản.