Việt Nam có thêm 1,5 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số Việt Nam.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 268.000 tài khoản trong tháng 6/2026, nhích nhẹ so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 136 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 1,5 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Số lượng tài khoản tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch ảm đạm trong tháng 6. VN-Index giảm nhẹ xuống 1.860 điểm với thanh khoản sụt giảm tháng thứ 4 liên tiếp. Dòng tiền nội chững lại trong khi khối ngoại tiếp tục xả hàng mạnh tay là nguyên nhân khiến thị trường chưa thể bứt phá.

Trong tháng 6, khối ngoại đã bán ròng hơn 15.000 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên gần 78.000 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6 tháng liên tiếp trên thị trường bất chấp việc chứng khoán Việt Nam đã được FTSE xác nhận nâng hạng vào tháng 9 tới đây.

Trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 327 tài khoản, con số này thấp hơn đôi chút so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 309 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 18 tài khoản. Tính đến cuối tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.170 tài khoản.