Kiểu người không nên gửi tiền ngân hàng

Nếu có 4 dấu hiệu này, đừng vội mang tiền đi gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những cách giữ tiền an toàn, đồng thời giúp dòng tiền sinh lời. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cứ có tiền là nên gửi tiết kiệm. Trong một số trường hợp, càng cố gửi ngân hàng, tình hình tài chính càng dễ rơi vào tình trạng rối ren, khó kiểm soát.

1. Chưa có quỹ dự phòng

Một trong những sai lầm phổ biến là gom gần như toàn bộ số tiền đang có để gửi tiết kiệm với hy vọng nhận lãi cao hơn. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến bản thân rơi vào thế bị động nếu bất ngờ phát sinh những khoản chi ngoài kế hoạch.

Ốm đau, xe hỏng, mất việc, người thân cần hỗ trợ... đều là những tình huống không ai mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu toàn bộ tiền đều nằm trong sổ tiết kiệm, việc phải tất toán trước hạn hoặc rút tiền gấp sẽ khiến khoản lãi gần như không còn ý nghĩa.

Ảnh minh họa

Thay vì gửi hết tiền vào ngân hàng, bạn nên ưu tiên xây dựng một quỹ dự phòng đủ chi tiêu từ 3-6 tháng trước. Khoản tiền này cần được để ở nơi có tính thanh khoản cao để có thể sử dụng ngay khi cần. Chỉ khi phần dự phòng đã ổn định, số tiền còn lại mới phù hợp để gửi tiết kiệm dài hạn.

2. Đang có khoản nợ với lãi suất cao

Không ít người vừa trả góp thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng với mức lãi khá cao, vừa cố gắng dành một khoản tiền để gửi tiết kiệm vì nghĩ rằng "có tiền trong ngân hàng vẫn yên tâm hơn".

Thực tế, lãi suất tiền gửi thường thấp hơn đáng kể so với lãi vay tiêu dùng hoặc lãi phát sinh từ thẻ tín dụng. Điều này đồng nghĩa với việc khoản tiền kiếm được từ lãi tiết kiệm khó có thể bù lại chi phí lãi vay đang phải trả mỗi tháng.

Trong trường hợp này, ưu tiên xử lý các khoản nợ lãi cao thường mang lại hiệu quả tài chính tốt hơn. Sau khi giảm được áp lực nợ, việc tích lũy và gửi tiết kiệm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, đồng thời tránh tình trạng "vừa kiếm lãi nhỏ, vừa mất lãi lớn".

3. Chưa xác định rõ mục đích của số tiền

Nhiều người gửi tiết kiệm đơn giản vì thấy "để ngân hàng cho an toàn", nhưng lại không biết chính xác khoản tiền đó dùng để làm gì, sẽ cần đến vào thời điểm nào hay mục tiêu tài chính phía trước là gì.

Việc thiếu mục tiêu khiến không ít người liên tục rút tiền trước hạn để mua sắm, đi du lịch hoặc xử lý những khoản chi không thực sự cấp bách. Khi đó, sổ tiết kiệm gần như không còn phát huy đúng vai trò của một công cụ tích lũy.

Trước khi gửi tiền, nên trả lời một vài câu hỏi đơn giản: Tiền này để mua nhà, mua xe hay học tập? Bao lâu nữa sẽ cần sử dụng? Có chấp nhận việc không động đến khoản tiền này trong 6 tháng hay một năm không?

Khi mục tiêu đã rõ ràng, việc lựa chọn kỳ hạn gửi cũng trở nên hợp lý hơn và khả năng duy trì kế hoạch tiết kiệm cũng cao hơn đáng kể.

4. Chi tiêu chưa ổn định, tháng thiếu tháng dư

Nếu thu nhập và chi tiêu mỗi tháng vẫn trong tình trạng lúc dư, lúc thiếu, việc vội vàng gửi tiết kiệm có thể khiến việc quản lý tiền bạc trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người có thói quen cứ nhận lương là chuyển ngay một khoản vào sổ tiết kiệm, nhưng đến giữa hoặc cuối tháng lại phải rút tiền vì phát sinh chi phí ngoài dự tính. Việc gửi rồi rút liên tục không chỉ làm giảm hiệu quả của khoản tiết kiệm mà còn cho thấy ngân sách hằng tháng vẫn chưa được cân đối.

Trong trường hợp này, ưu tiên hàng đầu nên là theo dõi dòng tiền và xây dựng một kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập. Khi đã biết mỗi tháng cần bao nhiêu cho các khoản thiết yếu, dành bao nhiêu cho nhu cầu cá nhân và còn lại bao nhiêu để tích lũy, việc gửi tiết kiệm sẽ trở nên bền vững hơn. Một khoản tiết kiệm được duy trì đều đặn trong nhiều tháng luôn có ý nghĩa hơn việc cố gắng gửi thật nhiều nhưng liên tục phải rút ra vì thiếu tiền chi tiêu.