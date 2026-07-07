1 ngày sống nhiều cuộc đời: Sáng làm văn phòng, tối đi chạy bàn, cuối tuần đi làm thấy vui hơn ở nhà ngủ

Cùng là làm thêm kiếm tiền nhưng không áp lực, ngược lại còn rất vui và thấy khỏe hẳn ra.

Trước đây, hình ảnh dân văn phòng sau giờ tan ca thường gắn liền với vài gạch đầu dòng quen thuộc: Tụ tập cùng đồng nghiệp, đi học thêm, về nhà hoặc ra quán cà phê “cày job ngoài”.

Thế nhưng thời gian gần đây, một xu hướng mới đang xuất hiện tại Trung Quốc: Nhiều người chủ động tìm những công việc tay chân như nhân viên quán cà phê/cửa hàng fastfood,... Mục tiêu của họ không chỉ là kiếm thêm thu nhập mà điều kiện kèm theo còn phải là “đừng tôi bắt phải dùng não nữa”, vì 8-10 tiếng ở văn phòng đã quá mệt rồi!

Trương Bối Bối - Nhân viên vận hành sản phẩm kiêm huấn luyện viên thể hình: "Đổ mồ hôi sau giờ làm khiến tôi cảm thấy được nghỉ ngơi"

Trương Bối Bối hiện làm công việc vận hành sản phẩm tại một công ty công nghệ. Công ty cô bắt đầu làm việc lúc 10h sáng và tan ca lúc 18h. Hàng ngày, Bối Bối thường thức dậy 6h sáng để sẵn sàng có mặt ở phòng gym lúc 7h, không phải để tập luyện mà để đứng lớp 1 khóa tập đốt mỡ. Mỗi tuần, Bối Bối làm HLV thể hình khoảng 3-4 buổi, mỗi buổi kéo dài 45 phút. Sau đó, cô dành khoảng nửa tiếng để di chuyển đến công ty và vừa kịp bắt đầu ngày làm việc.

Ý tưởng làm thêm này xuất hiện sau khi Bối Bối bị sa thải. Quãng thời gian thất nghiệp khiến cô rơi vào trạng thái lo lắng kéo dài. Khi bạn cùng phòng đi làm, chỉ còn một mình ở nhà, cô liên tục nghĩ về tương lai. Để cải thiện tinh thần, Bối Bối bắt đầu tập thể dục. Chính quá trình đó giúp cô nhận ra mỗi người nên có thêm một kỹ năng ngoài nghề chính, vừa tạo nguồn thu nhập dự phòng, vừa giúp cuộc sống bận rộn và bớt áp lực hơn.

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Sau khoảng 4 tháng, cô tìm được công việc mới nhưng vẫn duy trì việc tập luyện. Nửa năm sau, cô đăng ký khóa đào tạo huấn luyện viên tại chính phòng gym mình theo học, vượt qua kỳ đánh giá và bắt đầu làm thêm. Đến nay, cô đã gắn bó với công việc này hơn một năm, kiếm thêm khoảng 1.000-2.000 NDT/tháng (khoảng 3,6-7,2 triệu đồng).

Theo Bối Bối, nếu muốn tìm nghề tay trái,mọi người nên bắt đầu từ sở thích. Bản thân cô yêu thích các hoạt động thể thao trong nhà lẫn ngoài trời nên ngoài việc làm HLV thể hình vừa giúp cô có thêm tiền, vừa không khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Điều khiến cô yêu thích công việc này là cảm giác được vận động sau một ngày ngồi trước máy tính. Cô cho rằng nghề tay trái giống như một khoảng nghỉ đúng nghĩa. Khi công việc chính càng áp lực, cô càng muốn vận động để tận hưởng cảm giác cơ thể được giải phóng sau những giờ đổ mồ hôi.

Dật Chi - Lập trình viên kiêm nhân viên quán cà phê: "Đi làm cuối tuần còn vui hơn ở nhà ngủ”

Dật Chi là lập trình viên làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cuối tuần, cô dành từ 8-16 tiếng để làm nhân viên bán thời gian tại một chuỗi cửa hàng cà phê với mức lương 24 NDT/giờ (khoảng 86.000 đồng).

Dật Chi cho biết công việc này mang lại cho cô rất nhiều niềm vui. Cảm giác tự tay pha thành công ly cà phê đầu tiên khiến cô vô cùng tự hào. Những việc đơn giản như lau máy pha cà phê, đóng gói đồ uống hay sắp xếp quầy hàng đều đem lại cảm giác thư giãn kỳ lạ sau một tuần làm việc với các dòng mã lập trình.

Theo cô, pha cà phê không quá khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chỉ riêng việc tiếp khách cũng cần ghi nhớ hàng loạt chi tiết như loại đồ uống, kích cỡ, nhiệt độ, phương thức thanh toán... Trong những ngày đầu, cô từng lúng túng khi phục vụ khách vì thao tác còn chậm.

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Gia đình từng lo cô sẽ quá mệt khi vừa làm lập trình viên vừa đi làm thêm cuối tuần. Tuy nhiên, Dật Chi lại cảm thấy nếu cuối tuần chỉ nằm nhà ngủ thì quá lãng phí. Công việc tại quán cà phê giúp cô tiếp xúc với nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau thay vì chỉ quanh quẩn với đồng nghiệp trong giới công nghệ.

Cô vẫn nhớ một vị khách lớn tuổi từng gọi mình là "con gái", rồi tiếc nuối nói rằng một cô gái trẻ như cô sao lại làm công việc này. Dật Chi chỉ mỉm cười đáp rằng mình rất hạnh phúc khi làm ở đây.

Dật Chi cũng thừa nhận ngành dịch vụ không tránh khỏi những vị khách khó tính. Nhưng chính việc học cách xử lý các tình huống này giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp cảm xúc - điều rất khác với môi trường lập trình vốn thiên về logic. Cô cho rằng những công việc lao động nhẹ như vậy mang đến cảm giác gần gũi với cuộc sống và giúp cân bằng tinh thần. Nếu một ngày kỹ năng pha chế đủ tốt để nuôi sống bản thân, cô sẵn sàng cân nhắc trở thành barista chuyên nghiệp.

Lý Sảng - Chuyên viên nhân sự kiêm nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh: "Tôi vẫn muốn làm việc sau 18h nhưng não tôi thì cần được nghỉ ngơi”

Lý Sảng làm nhân sự tại một doanh nghiệp nhỏ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cô từng nhận ra phần lớn buổi tối của mình chỉ trôi qua bằng việc xem video ngắn trên điện thoại thay vì học tập như kế hoạch. Vì vậy, khi được đồng nghiệp giới thiệu, cô quyết định nhận thêm công việc phục vụ tại một cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà.

Mỗi tuần, cô làm khoảng 2-3 buổi tối, từ 18h đến 21h.

Thời gian đầu, việc phải đứng liên tục, phục vụ khách, nhận đơn và mang đồ ăn khiến cô khá mệt vì đã quen ngồi văn phòng cả ngày. Tuy nhiên, Lý Sảng lại cảm thấy hào hứng thay vì chán nản.

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“Tôi đã luôn tìm kiếm 1 công việc ngoài giờ hành chính, nhưng não tôi không tải nổi sau 8 tiếng ở văn phòng. Tôi đã nghĩ mình chẳng làm thêm được gì nữa cho đến khi làm nhân viên chạy bàn. Tôi vẫn muốn làm việc sau 18h nhưng não tôi thì cần nghĩ ngơi và công việc này phù hợp với mọi tiêu chí tôi đặt ra ở 1 công việc ngoài giờ hành chính” - Lý Sảng nói.

Cô còn tìm thấy cảm giác thành tựu từ những việc tưởng chừng rất đơn giản. Dù chỉ là nhân viên bán thời gian, cô vẫn trở thành người bán được nhiều thẻ thành viên nhất cửa hàng nhờ luôn nhiệt tình giới thiệu các chương trình ưu đãi phù hợp với nhu cầu khách.

Điều cô thích nhất ở công việc này là bầu không khí cởi mở. Đồng nghiệp chủ yếu là sinh viên, mọi người trò chuyện rất thoải mái, khác hẳn môi trường công sở với nhiều cạnh tranh và những mối quan hệ phức tạp.

Dù mỗi người có lựa chọn khác nhau, điểm chung của họ là không xem nghề tay trái chỉ như cách kiếm thêm tiền. Những công việc cho phép “não được nghỉ ngơi” đã trở thành phương thức giúp họ cân bằng cuộc sống, giảm áp lực tinh thần, mở rộng trải nghiệm và tìm lại cảm giác hứng thú sau những giờ làm việc trong văn phòng. Với nhiều người trẻ, được đứng nhiều hơn, đi lại nhiều hơn và tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường khác nhau đôi khi cũng là một cách cân bằng, đồng thời tạo ra thêm một khoản thu nhập không nhỏ.

(Nguồn: thepaper.cn)