Giá vàng hôm nay 7/7: Suy giảm mạnh

Sáng 7/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm do bị tác động từ cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất quanh 3,5-3,75% và tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát. Thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng lực lượng lao động cũng thu hẹp khoảng 720.000 người. Bức tranh lao động trái chiều và chưa đủ để buộc Fed phải sớm thay đổi chính sách.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 7/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua) - 151 triệu đồng/lượng (bán), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua) - 151 triệu đồng/lượng (bán), giảm 400.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia nhận định giá vàng vẫn có khả năng tăng trong tuần này. Dù xu hướng giảm kéo dài 3 tháng vẫn chưa kết thúc, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có dấu hiệu tạo đáy.

Giá năng lượng hạ nhiệt và số liệu việc làm yếu của Mỹ đã làm giảm khả năng tăng thêm lãi suất, qua đó tạo áp lực lên đồng USD và mở đường cho vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giá dầu giảm và những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Trong khi lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart, đánh giá các tín hiệu kỹ thuật đang dần cải thiện khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 hình thành động lực tăng mới. Điều này có thể thu hút thêm lực mua từ các quỹ giao dịch theo thuật toán.