Giá vàng sáng nay: Diễn biến bất thường chỉ sau một đêm

Sau 3 phiên liên tiếp đi ngang và 'neo' vùng đỉnh 2 tuần, giá vàng hôm nay 7/7 đồng loạt giảm.

Giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng niêm yết giá 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phú Quý giao dịch ở mức 147,4 - 151 triệu đồng/lượng, là doanh nghiệp có giá bán cao nhất thị trường.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết 147,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung ở chiều bán ra. Ngọc Thẩm giao dịch ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 146 - 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi Ngọc Thẩm ở mức 135 - 138,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát.

Riêng Mi Hồng giao dịch 147,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, với giá mua vào cao nhất trong số các doanh nghiệp được thống kê.

So với sáng qua, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm tại hầu hết doanh nghiệp với mức giảm từ 900.000 đồng/lượng đến 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 7/7, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.163 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với sáng hôm trước.

Kim loại quý chịu áp lực sau cuộc họp gần nhất của Fed, khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% và tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát. Thị trường cũng chưa loại trừ khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm vào cuối năm.

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ phát tín hiệu trái chiều khi chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Dù tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,2%, lực lượng lao động lại thu hẹp khoảng 720.000 người, khiến Fed chưa có đủ cơ sở để sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng giá vàng có thể phục hồi trong tuần này. Theo phân tích kỹ thuật, sau ba tháng suy giảm, giá vàng đang xuất hiện tín hiệu tạo đáy. Cùng với đó, giá năng lượng hạ nhiệt và số liệu việc làm kém tích cực làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ vàng trong ngắn hạn.



