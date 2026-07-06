Giá vàng sáng nay: Xuất hiện diễn biến hiếm thấy

Giá vàng miếng SJC sáng nay ghi nhận phiên thứ 3 đi ngang liên tiếp, tiếp tục “neo” ở đỉnh trong 2 tuần.

Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải trong sáng nay cùng niêm yết giá mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được giao dịch ở mức 149,3 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi Ngọc Thẩm niêm yết 147 - 150 triệu đồng/lượng.

Như vậy giá vàng miếng, SJC, DOJI và PNJ đi ngang so với 2 phiên trước. Riêng Mi Hồng tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua còn chiều bán giữ nguyên.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu đều không thay đổi so với phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn ở mức 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng mỗi lượng. Mi Hồng niêm yết 149,3 - 150,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua còn chiều bán giữ nguyên. Ngọc Thẩm giao dịch ở mức 135,5 - 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 6/7, giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco đạt 4.189 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm trước.

Giá vàng phục hồi khi đồng USD suy yếu sau các dữ liệu kinh tế mới công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 4,5%. Điều này làm giảm áp lực để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm.

Trong khi đó, giá dầu đã lùi về mức trước xung đột khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz dần bình thường và nguồn cung ngắn hạn ổn định. Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu do đàm phán Mỹ - Iran còn nhiều bất định và các vấn đề liên quan đến quản lý eo biển Hormuz chưa được giải quyết.



