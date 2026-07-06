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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 6/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo vtcnews.vn
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Chi tiết giá vàng 9999 PNJ hôm nay 6/7/2026, cập nhật mới nhất giá vàng PNJ và các thương hiệu khác

Lúc 6h30 sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn giữ ổn định so với chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục leo cao ở mức 4.181,60 USD/ounce, đánh dấu tuần hồi phục mạnh mẽ từ mức hơn 3.900 USD/ounce.

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,59 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.590.000

14.990.000

đồng/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 6/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bên cạnh vàng 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng 999, vàng 99, vàng 18K, vàng 14K...Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.575.000

14.975.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

14.250.000

14.870.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

14.220.000

14.840.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

13.110.000

13.731.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.253.000

11.243.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.203.000

10.193000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.154.000

9.144.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.779.000

8.769.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.246.000

6.236.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.631.000

5.621.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

4.002.000

4.992.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 6/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.840.000

15.140.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu


Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.750.000

15.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.750.000

15.100.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.550.000

15.000.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.800.000

15.140.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.800.000

15.140.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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