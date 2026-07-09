Quên rút tiền khi sổ tiết kiệm đáo hạn, có bị mất lãi không?

Nhiều người gửi tiết kiệm rồi "để đó", đến khi cần dùng mới phát hiện sổ đã qua ngày đáo hạn từ lâu. Trong trường hợp này, khoản tiền sẽ được xử lý như thế nào? Có bị mất lãi hay không?

Quên rút tiền khi sổ tiết kiệm đáo hạn, tiền có bị mất không?

Câu trả lời là không.

Khi sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn mà khách hàng chưa tất toán hoặc chưa có yêu cầu khác, khoản tiền gửi sẽ được xử lý theo điều khoản của sản phẩm tiền gửi và quy định của từng ngân hàng.

Hiện nay, nhiều ngân hàng áp dụng hình thức tái tục tự động đối với tiền gửi có kỳ hạn. Điều này có nghĩa là sau khi đến ngày đáo hạn, cả gốc và lãi (hoặc chỉ tiền gốc, tùy sản phẩm) sẽ được chuyển sang một kỳ hạn mới nếu khách hàng không đến rút tiền hoặc không có yêu cầu khác.

Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm không áp dụng tái tục tự động. Vì vậy, người gửi nên tìm hiểu điều khoản của sản phẩm ngay khi mở sổ tiết kiệm.

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Nếu sổ được tái tục tự động thì lãi suất tính như thế nào?

Nếu sản phẩm áp dụng tái tục tự động, khoản tiền gửi sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới với mức lãi suất đang áp dụng tại thời điểm tái tục, thay vì giữ nguyên mức lãi suất của kỳ hạn trước.

Ví dụ, bạn gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 5%/năm. Đến ngày đáo hạn, nếu không rút tiền và sổ được tái tục tự động, khoản tiền sẽ bước sang kỳ hạn mới với mức lãi suất mà ngân hàng đang niêm yết tại thời điểm đó. Nếu lãi suất tăng, khoản tiền gửi sẽ được hưởng mức lãi suất mới cao hơn. Ngược lại, nếu lãi suất giảm, mức lãi áp dụng cũng sẽ giảm theo.

Nếu muốn rút tiền sau ngày đáo hạn thì có phải chờ hết kỳ hạn mới?

Không nhất thiết.

Nếu khoản tiền đã bước sang kỳ hạn mới do tái tục tự động, việc rút tiền sẽ được áp dụng theo quy định của sản phẩm tiền gửi. Trong trường hợp rút trước khi kỳ hạn mới kết thúc, phần tiền rút trước hạn sẽ được tính lãi theo quy định áp dụng đối với khoản tiền rút trước hạn của ngân hàng.

Làm sao để biết sổ tiết kiệm có tái tục tự động hay không?

Thông tin này thường được ngân hàng công bố trong điều khoản của sản phẩm tiền gửi khi khách hàng mở sổ.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking hoặc liên hệ trực tiếp ngân hàng để biết tình trạng của khoản tiền gửi, ngày đáo hạn và hình thức tái tục đang áp dụng.

Điều cần nhớ

Quên rút tiền khi sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn không đồng nghĩa với việc mất tiền hay mất toàn bộ tiền lãi.

Tuy nhiên, khoản tiền gửi sau ngày đáo hạn sẽ được xử lý theo điều khoản của từng sản phẩm. Nhiều ngân hàng hiện áp dụng tái tục tự động, nhưng mức lãi suất của kỳ hạn mới sẽ được tính theo lãi suất đang áp dụng tại thời điểm tái tục. Vì vậy, người gửi nên nắm rõ quy định của sản phẩm để chủ động hơn trong việc quản lý khoản tiết kiệm của mình.