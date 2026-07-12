Giá vàng hôm nay 12/7: Hồi phục nhẹ

Sáng 12/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.119 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi sự bất ổn mới ở Trung Đông và lực mua ở vùng giá thấp giúp kim loại quý có những thời điểm phục hồi, song chưa đủ để chống lại sức ép từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng USD và nỗi lo lạm phát...

Reuters dẫn lời ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities, nhận định, tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lạm phát trong bối cảnh giá dầu phục hồi.

Nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, Fed nhiều khả năng sẽ giữ lập trường thận trọng đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở khoảng 69%.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cũng cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát. Một số thành viên cho rằng đã có đủ cơ sở để tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua) - 149,9 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng (mua) - 149 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.119 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco cho thấy quan điểm giữa các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn chia rẽ, chưa đưa ra được quan điểm thống nhất về triển vọng ngắn hạn của giá vàng sau khi kim loại quý này không thể bứt phá khỏi vùng tích lũy đã hình thành trong thời gian gần đây.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận Chiến lược Tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập. Ông nhận định: “ Thật khó để lạc quan khi các cuộc giao tranh tại Iran vẫn tiếp diễn. Rủi ro hiện nghiêng về khả năng giá dầu tăng, đồng nghĩa với việc giá vàng có thể chịu áp lực giảm ”.

Trong khi đó, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản bản tin VR Metals/Resource Letter, vẫn giữ quan điểm tích cực và cho rằng giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.

Ở chiều ngược lại, ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng giá vàng và bạc vẫn còn dư địa giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh. Theo ông, biểu đồ kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy xu hướng suy yếu và giá có thể tiếp tục giảm.