Bảng chi tiêu của người làm ở Hà Nội, sống ở quê: Tốn 2,5 triệu tiền xe khách nhưng tiết kiệm được 10 triệu/tháng

Nhìn cách chi tiêu của cô vợ này, nhiều người phải khen.

Làm ở Hà Nội nhưng không muốn tốn tiền thuê nhà ở Hà Nội, cách duy nhất là đành chấp nhận “đi phượt” mỗi ngày, sáng từ quê ra Hà Nội đi làm, chiều từ Hà Nội bắt xe về quê. Đó là lựa chọn của cô vợ trong câu chuyện dưới đây. Cô cho biết hiện tại đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, chồng làm ở quê, cô làm ở Hà Nội nên chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận đi xa. Vấn đề không chỉ là chi phí thuê nhà, mà ở quê còn có ông bà phụ giúp trông 2 con.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô chia sẻ

Cô viết: “Đây là thu - chi nhà mình mỗi tháng. Mình ở quê nhưng đi làm ở Hà Nội nên phát sinh chi phí đi xe khách hàng ngày, lương mình 18 triệu, chồng làm gần nhà lương 9 triệu. Mỗi tháng mình gửi bố mẹ chồng 4-5 triệu góp tiền ăn. Vợ chồng mình có 1 bé học mầm non, 1 bé học lớp 2. Mình thấy chi tiêu thế này khó tiết kiệm thêm quá, tiền dư hàng tháng mình gửi tiết kiệm hoặc mua vàng tùy giá lúc đó. Mua vàng thì 2 tháng mua được 1 chỉ. Ngoài ra mỗi năm mình có 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 29 triệu nữa. Nhờ mọi người góp ý xem thế này đã ổn chưa” .

Trong phần bình luận, đa số đều đồng tình khen cách quản lý chi tiêu của cô vợ này, và cho rằng nếu muốn tiết kiệm thêm thì chỉ còn cách tăng thu nhập. Chứ chi tiêu vậy mà giảm nữa, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng đáng kể mà số tiền tiết kiệm thêm cũng không tăng bao nhiêu.

“Nể mom thật sự, lương 18 triệu ở Hà Nội thời điểm này không hẳn cao nhưng cũng không thấp và không phải kiểu nhàn nhàn mà được. Cũng vất vả áp lực mà ngày nào cũng đi từ quê ra Hà Nội rồi lại từ Hà Nội về quê thì cũng mệt, kể cả ngồi xe khách chứ không phải đi xe máy. Nhưng cũng không còn cách nào khác thật” - Một người bày tỏ.

“Thu nhập 28 triệu mà tiết kiệm được 10 triệu, nuôi 2 con nhỏ nữa thì như thế là quá khéo rồi mom. Giờ tìm cách để chồng tăng thu nhập ấy, chứ bản thân mom thì đi làm việc chính với thời gian đi lại cũng tốn sức rồi, khó mà làm thêm được” - Một người khuyên.

“Tiết kiệm được 1/3 thu nhập là đỉnh rồi, băn khoăn gì nữa mom ơi” - Một người bình luận.

“Nhà 4 người ở chung với ông bà mà mỗi tháng đóng có 4-5 triệu thì mình thấy hơi ít, ăn uống rồi điện nước sinh hoạt cũng tốn nên là chẳng giảm được gì nữa đâu, giờ chỉ có tăng thu thôi ” - Một người đồng tình.

Dấu hiệu bạn không nên cố cắt giảm chi tiêu

1. Bạn vẫn đều đặn tiết kiệm sau mỗi tháng

Nếu sau khi chi trả các khoản sinh hoạt, bạn vẫn duy trì được việc tiết kiệm hoặc đầu tư theo kế hoạch, không phải dùng đến quỹ dự phòng để bù chi phí thì đó là dấu hiệu tài chính đang ở trạng thái ổn định. Trong trường hợp này, việc cố gắng cắt giảm thêm từng khoản nhỏ chưa chắc mang lại nhiều lợi ích, thậm chí còn khiến cuộc sống trở nên quá gò bó.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải hạn chế mọi khoản chi nếu ngân sách hiện tại vẫn đang được kiểm soát tốt.

2. Những khoản chi hiện tại đều phục vụ nhu cầu thực tế

Nếu phần lớn số tiền bạn chi mỗi tháng đều dành cho những nhu cầu thiết yếu hoặc các khoản mang lại giá trị lâu dài như ăn uống, chăm sóc sức khỏe, học tập, đi lại hay phát triển bản thân thì không có nhiều lý do để tiếp tục "thắt lưng buộc bụng". Việc cố cắt giảm những khoản này có thể khiến chất lượng cuộc sống giảm đi hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Thay vì cắt chi bằng mọi giá, điều quan trọng hơn là đảm bảo tiền được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với khả năng tài chính.

3. Việc tiết kiệm khiến bạn luôn cảm thấy áp lực

Nếu mỗi lần chi cho một bữa ăn ngon, một buổi gặp gỡ bạn bè hay một món đồ đã lên kế hoạch từ trước đều khiến bạn thấy tội lỗi hoặc căng thẳng, có thể bạn đang tiết kiệm quá mức cần thiết. Mục tiêu của quản lý tài chính là giúp cuộc sống an toàn và chủ động hơn, chứ không phải tạo ra cảm giác thiếu thốn kéo dài. Khi các mục tiêu tiết kiệm vẫn được đáp ứng và ngân sách không bị phá vỡ, việc dành một phần tiền cho những trải nghiệm giúp bản thân vui vẻ cũng là một khoản chi hoàn toàn hợp lý.