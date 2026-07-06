Tiết kiệm 4 tỷ "chốt" mua nhà 14 tỷ, cặp vợ chồng tiết lộ: Tiền không phải thứ quan trọng nhất

Đương nhiên phải có tiền mới mua nhà được, nhưng với 1 cặp vợ chồng trẻ thì câu chuyện không đơn giản là “có tiền là xong”.

Cách đây 3 năm ở tuổi 28, Karl Teo và Doris Tan đã xác định rõ những cột mốc quan trọng của cuộc đời: Kết hôn, xây dựng gia đình và mua căn nhà đầu tiên. Cả hai đều làm trong lĩnh vực tư vấn tài chính nhưng thời điểm chính xác mà cặp đôi bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào việc chuẩn bị tiền mua nhà là từ tháng 5/2022.

Khi bắt đầu lên kế hoạch, Karl và Doris nhắm đến những căn hộ có giá khoảng 550.000 - 600.000 USD Singapore (khoảng 11-12 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá bất động sản ở Singapore tăng nhanh đến mức chỉ khoảng vài tuần sau, những căn hộ đó đã được rao bán với mức giá 700.000 USD Singapore (khoảng 14 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí cải tạo nhà tăng lên, trong khi tỷ lệ tiền đặt cọc khi vay mua nhà cũng được nâng từ 15% lên 20%, khiến số tiền họ cần chuẩn bị lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên thay vì nản lòng, cặp vợ chồng son chấp nhận điều chỉnh mục tiêu. Karl cho biết họ phải linh hoạt trước những thay đổi của thị trường, thậm chí cân nhắc tổ chức một đám cưới với ngân sách khiêm tốn hơn để ưu tiên việc mua nhà.

Mua căn hộ cũ, chia nhỏ số tiền cần chuẩn bị cho đỡ nản lòng

Cặp đôi quyết định tìm mua căn hộ đã qua sử dụng gồm 4 hoặc 5 phòng (bao gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh) với ngân sách tối đa khoảng 700.000 USD Singapore (khoảng 14 tỷ đồng). Họ không lựa chọn mua căn hộ mới vì thời gian chờ bàn giao có thể kéo dài từ 4-5 năm. Với họ, việc sớm ổn định chỗ ở còn gắn liền với kế hoạch sinh con, nên chờ thêm nhiều năm không phải lựa chọn phù hợp.

Karl Teo và Doris Tan

Điều Karl và Doris ưu tiên không phải là khả năng sinh lời của bất động sản mà là không gian sống. Họ mong muốn căn nhà đủ rộng cho gia đình tương lai, đồng thời nằm gần nơi ở của bố mẹ hai bên để thuận tiện chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người cũng hướng đến những khu dân cư mới, nơi có nhiều gia đình trẻ sinh sống để dễ dàng xây dựng các mối quan hệ cộng đồng.

Để biến mục tiêu lớn thành kế hoạch khả thi, Doris áp dụng một phương pháp rất đơn giản: Chia nhỏ con số cần tiết kiệm. Với căn nhà trị giá khoảng 700.000 USD Singapore (khoảng 14 tỷ đồng), khoản đặt cọc 20% tương đương khoảng 140.000 USD Singapore (khoảng 2,8 tỷ đồng). Cộng thêm chi phí sửa chữa dự kiến khoảng 60.000-70.000 USD Singapore (khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng), tổng số tiền hai người cần chuẩn bị vào khoảng 200.000 USD Singapore (khoảng 4 tỷ đồng).

Sau khi xác định được số tiền cần chuẩn bị, họ chia nhỏ số tiền đó theo từng tháng. Nếu muốn tích lũy đủ trong vòng 3 năm, mỗi người cần để dành khoảng 2.500 USD Singapore mỗi tháng (khoảng 50 triệu đồng). Việc chia nhỏ mục tiêu theo từng tháng khiến con số trở nên cụ thể và dễ theo dõi hơn, thay vì chỉ nhìn vào khoản tiền khổng lồ phải chuẩn bị.

Trong quá trình tiết kiệm, cả hai đều phải điều chỉnh những thói quen chi tiêu quen thuộc. Doris thừa nhận cô từng rất thích mua quần áo. Có thời điểm, những kiện hàng vẫn còn nguyên trong nhà chưa kịp khui thì cô đã tiếp tục đặt thêm đồ mới. Sau khi nhìn lại, cô nhận ra phần lớn số tiền đều dành cho mong muốn nhất thời chứ không phải nhu cầu thực sự. Thay vì cấm bản thân mua sắm hoàn toàn, Doris chỉ tập trung cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

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Karl cũng phải từ bỏ sở thích đi du lịch nhiều lần trong năm. Trước đây anh muốn tranh thủ khám phá nhiều nơi sau khi tốt nghiệp, nhưng hai người nhận ra rằng nhiều chuyến đi ngắn cộng lại sẽ tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Vì vậy, họ thống nhất chỉ thực hiện một chuyến du lịch mỗi năm với ngân sách đã được tính toán trước. Năm ngoái, cả hai đã cùng đến Australia và vẫn có một kỳ nghỉ trọn vẹn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà.

Tiền bạc không phải là yếu tố quan trọng duy nhất

Hiện tại, sau khi đã hoàn thành mục tiêu mua nhà, Karl cho biết 2 vợ chồng cảm thấy hạnh phúc và không quá áp lực dù vẫn còn nợ mua nhà chưa trả hết. Anh cũng chia sẻ một kinh nghiệm thú vị là không nhất thiết phải mua toàn bộ đồ nội thất trong nước.

Trong một chuyến đi cùng gia đình đến Thái Lan, anh đã ghé chợ Chatuchak và nhận thấy có rất nhiều sản phẩm trang trí, đồ gia dụng chất lượng tốt với giá hợp lý, thậm chí hỗ trợ vận chuyển quốc tế. Gia đình anh đã mua nhiều bình hoa, đèn và đồ dùng bằng bạc từ đây, đến nay vẫn sử dụng rất bền.

Sau hành trình chuẩn bị tài chính cho căn nhà đầu tiên, điều cả hai rút ra không chỉ là những công thức tiết kiệm hay bảng tính ngân sách.

Ảnh minh họa

Theo Doris, các cặp vợ chồng cần thẳng thắn trao đổi với nhau về tiền bạc ngay từ đầu. Việc hiểu rõ thói quen chi tiêu, mục tiêu tài chính và kỳ vọng của đối phương sẽ giúp hạn chế rất nhiều mâu thuẫn sau này.

Karl thì cho rằng sự đồng thuận mới là yếu tố quyết định. Khi cả hai cùng hướng đến một mục tiêu, những sự hy sinh sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn. Anh cũng khuyên người trẻ không nên để mức sống tăng quá nhanh chỉ vì thu nhập cao hơn. Dù có thể cố gắng vay nhiều hơn để mua một căn hộ cao cấp, điều đó đồng nghĩa với áp lực tài chính lớn trong nhiều năm.

Theo Karl, cắt giảm chi tiêu chỉ có giới hạn. Về lâu dài, cách hiệu quả nhất vẫn là không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn để tạo ra nhiều cơ hội tăng thu nhập. Khi nguồn thu được cải thiện và việc quản lý tiền bạc đủ kỷ luật, mục tiêu sở hữu căn nhà đầu tiên sẽ trở nên khả thi hơn rất nhiều.

(Nguồn: CNA)