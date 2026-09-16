Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 630 triệu đồng từ tài khoản Nam A Bank sang ACB với nội dung

Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã phối hợp trao trả gần 630 triệu đồng do ông Trịnh Đình Thịnh chuyển khoản nhầm trong lúc giao dịch mua bán tôm nguyên liệu.

Ngày 14/9/2026 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục trao trả số tiền gần 630 triệu đồng cho công dân do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, ngày 09/9/2026, ông Trịnh Đình Thịnh, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau, trong quá trình giao dịch mua bán tôm nguyên liệu đã thực hiện chuyển khoản từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á. Do sơ suất, ông Thịnh chuyển nhầm số tiền gần 630 triệu đồng vào tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), mang tên Trần Kim Phượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế đã chỉ đạo cán bộ trinh sát khẩn trương phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bạc Liêu, Công an xã Vĩnh Hậu và Công an phường Giá Rai tiến hành xác minh, làm rõ người thụ hưởng số tiền chuyển nhầm.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an nhanh chóng xác định người nhận được số tiền là bà Trần Kim Phượng, ngụ khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau. Ngày 11/9/2026, bà Phượng đã chủ động đến Công an phường Giá Rai trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền lớn do người khác chuyển nhầm.

Trên cơ sở xác minh, làm rõ vụ việc, cán bộ Công an đã tuyên truyền, vận động, giải thích để bà Phượng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của người nhận tiền chuyển nhầm và đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Đến chiều ngày 14/9/2026, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bạc Liêu tổ chức trao trả gần 630 triệu đồng cho ông Trịnh Đình Thịnh.

Việc chủ động phối hợp xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy "Vì Nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau. Qua đó, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp, tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền, nhất là đối với các giao dịch có giá trị lớn, nhằm hạn chế tối đa những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Công an tỉnh Cà Mau