Phát hiện nhân viên văn phòng lương khởi điểm hơn 3 triệu, sở hữu khối tài sản 41 tỷ đồng

Làm văn phòng mà tích lũy được hẳn 41 tỷ đồng?

Vivek Waman - Người đàn ông 47 tuổi, từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ và tư vấn lớn ở Ấn Độ như Wipro, Accenture và PwC India, đã tích lũy khối tài sản khoảng 15 crore rupee (khoảng 41 tỷ đồng) sau 24 năm làm việc.

Không thừa kế tài sản lớn, không khởi nghiệp hay sở hữu bằng cấp từ những trường danh tiếng, Waman cho biết nền tảng tài chính của mình chủ yếu đến từ việc kiểm soát thu nhập, duy trì lối sống hợp lý và đầu tư đều đặn trong thời gian dài.

Waman đạt cột mốc khoảng 15 crore rupee (khoảng 41 tỷ đồng) vào năm 2021, vượt qua mục tiêu 10 crore rupee (27,2 tỷ đồng) mà ông từng đặt ra để có thể nghỉ việc. Khi nhận thấy mình đã đạt trạng thái độc lập tài chính, ông quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 47. Sau đó, Waman chuyển sang làm việc độc lập trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Ông cho biết giá trị các khoản đầu tư tiếp tục tăng sau thời điểm nghỉ việc và tổng tài sản của gia đình hiện được ước tính đã vượt 20 crore rupee (khoảng 55 tỷ đồng).

Lương khởi điểm 3,2 triệu đồng

Hành trình tích lũy của Waman bắt đầu từ mức thu nhập khá khiêm tốn. Ông cho biết mức lương đầu tiên chỉ khoảng 12.000 rupee/tháng (khoảng 3,2 triệu đồng), trước khi thu nhập tăng dần trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Vivek Waman

Đến những năm cuối làm việc trong lĩnh vực tư vấn công nghệ, thu nhập hàng tháng của ông đạt khoảng 4-5 lakh rupee (109 - 136 triệu đồng). Thay vì coi mức lương cao là điều kiện tiên quyết để trở nên giàu có, Waman cho rằng tài sản được hình thành qua từng khoản tiền nhỏ được tích lũy và đầu tư đều đặn. Ông mô tả cách xây dựng tài sản của mình đơn giản là "từng chút một, từng giọt một".

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Waman là ông không theo đuổi những khoản đầu tư mạo hiểm để nhanh chóng gia tăng tài sản. Theo chia sẻ của ông trong podcast "1% Club", phần lớn khối tài sản được hình thành nhờ đầu tư bền bỉ trong nhiều năm.

Waman ví việc đầu tư dài hạn giống như "nhìn cỏ mọc": Quá trình này có thể nhàm chán nhưng đó chính là đặc điểm của việc đầu tư dài hạn. Thay vì liên tục đưa ra những quyết định tài chính mới, ông lựa chọn duy trì thói quen đầu tư và để thời gian phát huy sức mạnh của lãi kép.

Bên cạnh đầu tư, kiểm soát chi tiêu cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình tích lũy của Waman. Khi thu nhập tăng lên, ông không để mức chi tiêu tăng theo cùng tỷ lệ. Theo ông, một trong những sai lầm phổ biến của người đi làm là ngay lập tức nâng cấp lối sống mỗi khi được tăng lương. Nếu thu nhập tăng nhưng phần lớn khoản tiền tăng thêm cũng được dùng cho những nhu cầu mới, khả năng tích lũy sẽ không cải thiện đáng kể.

Lời khuyên cho người trẻ

Waman cho rằng người trẻ nên duy trì thói quen học hỏi ngay cả khi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Việc liên tục bổ sung kỹ năng có thể giúp người lao động nâng cao khả năng tạo thu nhập trong dài hạn.

Song song với đó, ông khuyến nghị người đi làm nên xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu cụ thể, có thể tìm đến cố vấn phù hợp nếu cần và quan trọng nhất là không liên tục gián đoạn quá trình tích lũy lãi kép.

Ảnh minh họa

Sau khi đạt độc lập tài chính, Waman cũng có cách nhìn khác về ý nghĩa của tiền bạc. Theo ông, giá trị lớn nhất của tài sản không chỉ nằm ở con số trong tài khoản mà còn ở quyền lựa chọn mà nó mang lại. Khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương hàng tháng, một người có thể chủ động hơn trong việc quyết định tiếp tục làm việc, thay đổi công việc hay dành thời gian cho những điều quan trọng với bản thân.

Với ông, đạt được độc lập tài chính không nhất thiết đồng nghĩa với việc hoàn toàn ngừng làm việc, mà quan trọng hơn là có đủ nguồn lực để chủ động lựa chọn cách sử dụng thời gian của mình.

Câu chuyện của nhân viên văn phòng 47 tuổi này cho thấy khối tài sản 15 crore rupee (khoảng 41 tỷ đồng) không đến từ một thương vụ đầu tư đột biến hay một khoản thừa kế bất ngờ. Thay vào đó, tài sản được tích lũy trong hơn hai thập kỷ nhờ sự kết hợp giữa tăng trưởng thu nhập, kiểm soát lối sống và đầu tư kiên trì. Với Waman, bí quyết không nằm ở việc tìm kiếm một cơ hội làm giàu nhanh, mà ở khả năng duy trì những quyết định tài chính hợp lý đủ lâu để thời gian và lãi kép phát huy tác dụng.

(Nguồn: Money Control)