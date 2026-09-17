Một thế lực nắm giữ lượng vàng kỷ lục hơn 4.200 tấn nhưng vẫn không ngừng mua thêm

Lượng vàng trong các quỹ ETF tăng mạnh cho thấy nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý này đang tăng rõ rệt trên toàn cầu.

Giá vàng không quá nóng nhưng cơn sốt vàng vẫn đang diễn ra trên toàn cầu, được thể hiện rõ qua dòng vốn đổ vào các ETF vàng. Đến ngày 11/9, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ lên đến 4.223 tấn, lập kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay. Trong đó, khoảng 1 nửa số này do các ETF tại khu vực Bắc Mỹ nắm giữ.

Dòng vốn ETF là một trong những kênh phản ánh trực tiếp khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trêntoàn thế giới đối. Khi nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất, các quỹ thường phải gia tăng lượng vàng nắm giữ tương ứng. Lượng vàng trong các quỹ ETF tăng mạnh cho thấy nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý này đang tăng rõ rệt.

Giai đoạn 2022-2024 chứng kiến một xu hướng tương đối khác. Dù giá vàng duy trì ở mức cao và sau đó liên tục thiết lập những vùng giá mới, lượng vàng nắm giữ tại các ETF lại giảm. Trong khi đó, diễn biến từ năm 2025 sang năm 2026 cho thấy cấu trúc nhu cầu đang thay đổi. Giá vàng tăng cùng với lượng vàng được các quỹ ETF tích lũy, tạo ra một tín hiệu đáng chú ý về sự trở lại của dòng vốn đầu tư tài chính.

Có nhiều yếu tố giúp các ETF vàng hút vốn trên toàn cầu. Thứ nhất, giá vàng tăng mạnh tạo hiệu ứng momentum. Trong tháng 8, giá vàng tăng khoảng 13%, một trong những mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong khoảng một phần tư thế kỷ. WGC cho rằng chính đà tăng giá đã kích thích thêm nhu cầu chiến thuật và tổ chức.

Thứ hai, lo ngại về tài khóa và trái phiếu Mỹ gia tăng. Lợi suất dài hạn tăng cùng những tranh luận về việc Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào thị trường trái phiếu khiến nhà đầu tư quan tâm hơn tới nguy cơ lạm phát, mất giá tiền tệ và “áp chế tài chính”. Đây cũng là một trong những chủ đề chính được WGC nhấn mạnh trong báo cáo thị trường vàng tháng 8.

Thứ ba, vàng ngày càng được coi là tài sản phòng hộ trước rủi ro vĩ mô. Khi nợ công, thâm hụt ngân sách và lợi suất trái phiếu trở thành những vấn đề mang tính toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm một tài sản không phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thanh toán của một chính phủ trở nên ngày càng rõ rệt hơn.

Đáng chú ý, lượng vàng ETF hiện nay đang tăng trong bối cảnh NHTW nhiều quốc gia tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy vàng. Hai nhóm nhà đầu tư này có đặc điểm khác nhau nhưng cùng góp phần củng cố nhu cầu đối với vàng.

Nếu xu hướng dòng vốn vào ETF tiếp tục duy trì, lượng vàng do các quỹ nắm giữ có thể tiếp tục tăng và trở thành một trong những động lực quan trọng của thị trường vàng trong thời gian tới. Ngược lại, nếu giá vàng điều chỉnh mạnh hoặc khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính thay đổi, dòng vốn ETF cũng có thể đảo chiều tương đối nhanh.

Giai đoạn 2022-2024 chứng kiến một xu hướng tương đối khác. Dù giá vàng duy trì ở mức cao và sau đó liên tục thiết lập những vùng giá mới, lượng vàng nắm giữ tại các ETF lại giảm. Trong khi đó, diễn biến từ năm 2025 sang năm 2026 cho thấy cấu trúc nhu cầu đang thay đổi. Giá vàng tăng cùng với lượng vàng được các quỹ ETF tích lũy, tạo ra một tín hiệu đáng chú ý về sự trở lại của dòng vốn đầu tư tài chính.

Có nhiều yếu tố giúp các ETF vàng hút vốn trên toàn cầu. Thứ nhất, giá vàng tăng mạnh tạo hiệu ứng momentum. Trong tháng 8, giá vàng tăng khoảng 13%, một trong những mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong khoảng một phần tư thế kỷ. WGC cho rằng chính đà tăng giá đã kích thích thêm nhu cầu chiến thuật và tổ chức.

Thứ hai, lo ngại về tài khóa và trái phiếu Mỹ gia tăng. Lợi suất dài hạn tăng cùng những tranh luận về việc Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào thị trường trái phiếu khiến nhà đầu tư quan tâm hơn tới nguy cơ lạm phát, mất giá tiền tệ và “áp chế tài chính”. Đây cũng là một trong những chủ đề chính được WGC nhấn mạnh trong báo cáo thị trường vàng tháng 8.

Thứ ba, vàng ngày càng được coi là tài sản phòng hộ trước rủi ro vĩ mô. Khi nợ công, thâm hụt ngân sách và lợi suất trái phiếu trở thành những vấn đề mang tính toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm một tài sản không phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thanh toán của một chính phủ trở nên ngày càng rõ rệt hơn.

Đáng chú ý, lượng vàng ETF hiện nay đang tăng trong bối cảnh NHTW nhiều quốc gia tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy vàng. Hai nhóm nhà đầu tư này có đặc điểm khác nhau nhưng cùng góp phần củng cố nhu cầu đối với vàng.

Nếu xu hướng dòng vốn vào ETF tiếp tục duy trì, lượng vàng do các quỹ nắm giữ có thể tiếp tục tăng và trở thành một trong những động lực quan trọng của thị trường vàng trong thời gian tới. Ngược lại, nếu giá vàng điều chỉnh mạnh hoặc khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính thay đổi, dòng vốn ETF cũng có thể đảo chiều tương đối nhanh.