Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay 17/9/2026.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn 0,01% tạp chất. Nhờ tỷ lệ nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, không bị xỉn màu hay gỉ sét ở nhiệt độ thông thường.

Tuy nhiên, do thuộc tính lý hóa của vàng nguyên chất khá mềm và dẻo, vàng 9999 rất khó chế tác thành các sản phẩm nữ trang cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Vì vậy, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng hoặc các loại nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 17/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (17/9/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,35 - 14,65 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 17/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.750.000 13.950.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.700.000 13.900.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.170.000 14.570.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.120.000 14.520.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.930.000 14.400.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 10.138.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.741.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.233.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 17/9/2026.

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.350.000 14.652.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.300.000 14.610.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.050.000 14.500.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nguyên Liệu 99.99 13.750.000 13.950.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.170.000 14.570.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.200.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.350.000 14.690.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.350.000 14.690.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.