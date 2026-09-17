Giá vàng 9999 Doji hôm nay 17/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay 17/9/2026.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn 0,01% tạp chất. Nhờ tỷ lệ nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, không bị xỉn màu hay gỉ sét ở nhiệt độ thông thường.

Tuy nhiên, do thuộc tính lý hóa của vàng nguyên chất khá mềm và dẻo, vàng 9999 rất khó chế tác thành các sản phẩm nữ trang cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Vì vậy, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng hoặc các loại nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 17/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (17/9/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,35 - 14,65 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 17/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 17/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.350.000 14.650.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 13.750.000 13.950.000 đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 13.700.000 13.900.000 đồng/chỉ
Nữ trang 9999 14.170.000 14.570.000 đồng/chỉ
Nữ trang 999 14.120.000 14.520.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99 13.930.000 14.400.000 đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k 10.138.000 - đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k 7.741.000 - đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k 5.233.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 17/9/2026.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.350.000

14.652.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.300.000

14.610.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.050.000

14.500.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên Liệu 99.99

13.750.000

13.950.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.170.000

14.570.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.200.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.090.000

14.590.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.350.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.350.000

14.690.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.350.000

14.690.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.100.000

14.600.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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