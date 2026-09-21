Cặp vợ chồng 32 tuổi mua 3 căn nhà 65 tỷ đồng, 1 năm kiếm 880 triệu

Dù có 3 căn nhà nhưng hiện tại cặp vợ chồng này vẫn đang ở thuê.

Jess Field và Daniel Field (32 tuổi) là một cặp vợ chồng trẻ có 2 con tại Australia. Chỉ trong vài năm, họ đã mua được 3 căn nhà, tổng giá trị ước tính khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng). Dẫu vậy, gia đình Jess hiện vẫn đang đi thuê nhà để ở.

Hành trình đầu tư của Jess và Daniel bắt đầu sau khi họ chuyển từ Melbourne đến Brisbane vào năm 2023. Thời điểm đó, hai vợ chồng chưa chắc Queensland có phải nơi họ sẽ định cư lâu dài hay không nên quyết định tiếp tục thuê nhà thay vì vội vàng mua một căn nhà để ở.

Trong thời gian cân nhắc, giá bất động sản tại Brisbane tăng nhanh, khiến căn nhà dành cho gia đình mà họ mong muốn ngày càng vượt xa khả năng tài chính. Jess cho biết nếu cố mua nhà vào thời điểm đó, hai vợ chồng có thể phải chấp nhận một căn có diện tích nhỏ hơn nhưng vẫn phải chi gần sát giới hạn ngân sách.

Jess Field và Daniel Field

Thay vì mua nhà để ở, cặp đôi lựa chọn chiến lược “rentvesting” - tiếp tục thuê căn nhà phù hợp với cuộc sống gia đình, đồng thời mua bất động sản ở nơi khác để đầu tư. Căn đầu tiên họ mua với giá 744.500 USD (khoảng 19,4 tỷ đồng), gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và được hoàn thiện vào cuối năm 2025. Từ tháng 1/2026, căn nhà này được cho thuê với giá 33.800 USD/năm (khoảng 880 triệu đồng/năm).

Chỉ vài tháng sau khi hoàn thiện, khoản đầu tư đầu tiên của hai vợ chồng đã tăng giá mạnh. Đến tháng 5, căn nhà được định giá 1,183 triệu USD (khoảng 30,8 tỷ đồng), cao hơn gần 440.000 USD (khoảng 11,4 tỷ đồng) so với mức giá mà họ bỏ ra ban đầu.

Khoản tăng giá này trở thành nguồn vốn quan trọng để Jess và Daniel tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản. Họ sử dụng phần vốn chủ sở hữu tăng thêm trong bất động sản này để hỗ trợ tài chính cho 2 thương vụ tiếp theo.

Căn thứ hai được hai vợ chồng Jess mua tại Flagstone, phía Nam Brisbane, với giá 918.083 USD (khoảng 23,9 tỷ đồng). Sau đó, họ tiếp tục mua một bất động sản khác tại Nambucca Heads, thuộc Mid North Coast của bang New South Wales, với giá 843.000 USD (khoảng 21,9 tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị của căn nhà là 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng).

Với gia đình có 2 con, việc tiếp tục mua bất động sản trong khi vẫn thuê nhà để ở là một lựa chọn có tính toán. Thay vì dồn nguồn lực vào một căn nhà phục vụ nhu cầu ở ngay lập tức, vợ chồng Jess ưu tiên xây dựng danh mục tài sản trước, kỳ vọng giá trị bất động sản và nguồn thu cho thuê sẽ giúp giảm số tiền phải vay khi mua căn nhà mơ ước trong tương lai.

Ảnh minh họa

Quyết định tiếp tục đầu tư vào nhà mới cũng chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi về chính sách thuế tại Australia dự kiến áp dụng từ năm 2027. Theo đó, các nhà đầu tư cá nhân mua bất động sản đã qua sử dụng sẽ bị hạn chế khả năng sử dụng khoản lỗ từ hoạt động cho thuê để giảm thuế đối với các nguồn thu nhập khác, trong khi nhà mới xây vẫn được hưởng cơ chế ưu đãi nhất định.

Jess cho biết chính sự khác biệt này cũng góp phần khiến hai vợ chồng lựa chọn tiếp tục mua bất động sản mới. Với họ, mua nhà không chỉ là cách tạo thêm tài sản mà còn phù hợp hơn với cách tính toán tài chính dài hạn.

Dù đã sở hữu danh mục bất động sản có giá trị dự kiến gần 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ đồng), Jess và Daniel chưa có ý định dừng lại. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là mua một căn nhà để gia đình sinh sống, nhưng hai vợ chồng không muốn vội vàng mua một căn nhà không đúng với nhu cầu.

“Chúng tôi có những mục tiêu về căn nhà mình muốn. Hiện tại, chúng tôi chỉ cố gắng xây dựng tài sản để không phải vay quá nhiều cho căn nhà mơ ước và cũng không phải thỏa hiệp với kỳ vọng của chính mình” - Jess nói.

Từ một căn nhà đầu tư trị giá 744.500 USD (khoảng 19,4 tỷ đồng), Jess và Daniel đã tận dụng mức tăng giá gần 440.000 USD (khoảng 11,4 tỷ đồng) để tiếp tục mua thêm 2 bất động sản. Nếu các dự án hoàn thiện đúng kế hoạch, danh mục 3 căn nhà của cặp vợ chồng 32 tuổi này sẽ có giá trị gần 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ đồng), trong khi riêng bất động sản đầu tiên đã tạo ra dòng tiền cho thuê khoảng 33.800 USD/năm (khoảng 880 triệu đồng).

(Nguồn: realestate.com.au)