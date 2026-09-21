BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu có CCCD thuộc diện này

Khách hàng có CCCD hết hạn nhưng chưa cấp đổi hoặc chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng có thể gặp gián đoạn khi thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, rút tiền.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60, căn cước sẽ hết hạn và cần thực hiện cấp đổi căn cước.

Việc cập nhật giấy tờ định danh không chỉ liên quan đến thủ tục hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản và các dịch vụ ngân hàng.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, trường hợp thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác hoặc giấy tờ tùy thân của khách hàng đã hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu.

Do đó, khách hàng có CCCD hết hạn nhưng chưa cấp đổi hoặc chưa cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng có thể gặp gián đoạn khi thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán, rút tiền, hoặc sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử như Internet Banking, Mobile Banking.

Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, ACB, Techcombank... đều yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin định danh nhằm bảo đảm dữ liệu khách hàng đầy đủ, chính xác và còn hiệu lực.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định, trường hợp thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi thì thẻ vẫn được sử dụng cho đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo.

Chẳng hạn, với người sinh năm 2001, nếu đã được cấp hoặc cấp đổi thẻ trong khoảng thời gian từ khi đủ 23 tuổi đến trước hoặc đủ 25 tuổi theo trường hợp áp dụng, thẻ vẫn có thể tiếp tục được sử dụng đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Tương tự, người sinh năm 1986 nếu đã cấp đổi thẻ trong khoảng 2 năm trước mốc 40 tuổi thì có thể tiếp tục sử dụng thẻ đến lần cấp đổi tiếp theo. Với người sinh năm 1966, nếu thẻ được cấp đổi trong khoảng 2 năm trước mốc 60 tuổi, thẻ có thể được sử dụng lâu dài theo quy định.

Để tránh phát sinh vấn đề khi sử dụng tài khoản, khách hàng thuộc các nhóm có giấy tờ sắp hết hiệu lực nên chủ động kiểm tra thông tin định danh đang được ngân hàng lưu trữ.

Trường hợp đã được cấp thẻ mới, khách hàng cũng cần cập nhật thông tin với ngân hàng theo hướng dẫn. Tùy từng ngân hàng, việc này có thể được thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng số, xác thực sinh trắc học hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh của khách hàng sắp hết hiệu lực hoặc cần bổ sung, cập nhật thông tin.

Dù vậy, khách hàng không nên chờ đến khi giao dịch bị hạn chế mới thực hiện cập nhật. Việc cấp đổi CCCD sẽ mất khoảng 7 ngày làm việc, vì vậy người dùng nên chủ động kiểm tra và hoàn tất thủ tục sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị gián đoạn các dịch vụ tài chính, đặc biệt đối với những người thường xuyên chuyển khoản, thanh toán hoặc sử dụng ngân hàng điện tử.