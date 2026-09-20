Từ nay, ngân hàng sẽ chủ động chặn giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản sau

Một số ngân hàng sẽ từ chối hoặc chặn giao dịch chuyển tiền nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ gian lận.

Mới đây, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo đã hoàn tất kết nối với Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm tăng cường nhận diện và ngăn ngừa rủi ro trong giao dịch chuyển tiền.



Tính năng được ABBank triển khai từ ngày 18/9 trên ứng dụng ABBank và ABBank Business đối với các giao dịch Chuyển tiền nhanh NAPAS 247. Khi khách hàng nhập thông tin người nhận, hệ thống sẽ tự động đối chiếu tài khoản, thẻ hoặc ví điện tử thụ hưởng với các nguồn dữ liệu gian lận được cập nhật.

Nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách nghi ngờ gian lận từ A05 (Bộ Công an), giao dịch sẽ bị từ chối hoặc chặn theo quy định. Khách hàng không thể tiếp tục chuyển tiền tới tài khoản này.



Trong khi đó, nếu tài khoản thụ hưởng thuộc danh sách cảnh báo của SIMO hoặc NAPAS, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo rủi ro trên màn hình ứng dụng. Khi đó, khách hàng vẫn có thể kiểm tra thông tin và tự quyết định tiếp tục hoặc dừng giao dịch.

Theo ABBank, cảnh báo từ SIMO, NAPAS hoặc A05 không mặc nhiên khẳng định người nhận là đối tượng lừa đảo. Đây là tín hiệu hỗ trợ khách hàng nhận diện và cân nhắc rủi ro trước khi chuyển tiền.

Nhiều ngân hàng cũng áp dụng cơ chế chặn giao dịch



ABBank không phải ngân hàng đầu tiên triển khai cơ chế này.

Từ ngày 17/8/2026, KienlongBank đưa vào hoạt động tính năng cảnh báo rủi ro, tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận.

Theo KienlongBank, hệ thống được kết nối với SIMO247 của Ngân hàng Nhà nước và tự động đối chiếu tài khoản hoặc thẻ thụ hưởng với dữ liệu nghi ngờ gian lận.

Hệ thống phân loại giao dịch theo hai cấp độ. Với tài khoản có rủi ro thấp hoặc đang trong diện theo dõi, khách hàng nhận cảnh báo nhưng vẫn có thể lựa chọn tiếp tục hoặc hủy giao dịch. Với tài khoản đã được xác minh liên quan đến gian lận hoặc có rủi ro cao, KienlongBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền. Tính năng được áp dụng trên KienlongBank Plus và Internet Banking.

Trước đó, TPBank cũng đã triển khai hệ thống cảnh báo chuyển tiền rủi ro từ tháng 11/2025. Ngân hàng cho biết hệ thống có thể tự động cảnh báo hoặc chặn giao dịch tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Với tài khoản đang được theo dõi hoặc có rủi ro thấp, khách hàng sẽ nhận cảnh báo và vẫn có quyền quyết định. Ngược lại, nếu tài khoản người nhận liên quan đến hành vi gian lận hoặc nằm trong danh sách đã được xác minh là rủi ro cao, TPBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch.

SIMO là nền tảng công nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xây dựng và quản lý, cho phép các tổ chức thành viên chia sẻ thông tin về tài khoản nghi ngờ gian lận. Trên cơ sở dữ liệu này, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra nhiều phương án xử lý, từ cảnh báo theo thời gian thực, yêu cầu xác thực bổ sung đến ngăn chặn giao dịch.

Đến ngày 6/8/2026, hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 4,9 triệu lượt khách hàng có giao dịch nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Hơn 1,6 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền liên quan hơn 5.500 tỷ đồng.

Trên thị trường, nhiều ngân hàng như BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, MB, MSB, ACB, OCB... cũng đã triển khai các giải pháp cảnh báo tài khoản thụ hưởng dựa trên SIMO hoặc kết hợp với hệ thống quản trị rủi ro riêng.

Tuy nhiên, cơ chế xử lý không hoàn toàn giống nhau. Có ngân hàng chủ yếu cung cấp cảnh báo để khách hàng tự quyết định, trong khi một số ngân hàng đã công bố cơ chế mạnh hơn là tự động từ chối hoặc chặn giao dịch đối với nhóm tài khoản được xác định có rủi ro cao.