Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay 20/9/2026 tại Doji và các thương hiệu uy tín khác.

Vàng 9999 (còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 24K) có độ tinh khiết lên tới 99,99%. Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, mềm và dễ bị trầy xước, biến dạng khi bị va đập mạnh.

Trên thị trường, vàng 9999 hiếm khi được chế tác thành các sản phẩm cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng hoặc các loại nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 20/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (20/9/2026), giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,46 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,4 - 14,8 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài vàng 9999, Tập đoàn Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 20/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.800.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.780.000 13.980.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.730.000 13.930.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.960.000 14.430.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 10.160.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.757.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.245.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 7h ngày 20/9/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Vàng miếng SJC 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.800.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.780.000 13.980.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.460.000 14.762.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.410.000 14.710.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.160.000 14.610.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.160.000 14.660.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 14.360.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.260.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.160.000 14.660.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.460.000 14.760.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.140.000 14.640.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.