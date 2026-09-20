Lãi suất Vietcombank ngày 20/9: Gửi 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu, 300 triệu có lãi bao nhiêu?

Đối với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng có mức lãi suất
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện nay được Vietcombank niêm yết
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt mức cao nhất là
Lãi suất kỳ hạn 24 tháng thấp hơn 12 tháng, được niêm yết 6,3%/năm. Như vậy, nếu gửi số tiền 50 triệu thì khoản tiền lãi sau 2 năm là 1,26 triệu đồng và gửi 200 triệu thì tiền lãi là 25,2 triệu đồng.
Dưới đây là bảng số tiền lãi tương ứng cho các mức tiền gửi 10 triệu đồng, 50 triệu đồng, 200 triệu đồng và 300 triệu đồng qua từng kỳ hạn khi gửi tiền trên App Vietcombank:
|
Kỳ hạn
|
Lãi suất (%/năm)
|
Lãi gửi 10 triệu đồng
|
Lãi gửi 50 triệu đồng
|
Lãi gửi 200 triệu đồng
|
Lãi gửi 300 triệu đồng
|
1 tháng
|
4,75%
|
39.589 đồng
|
197.945 đồng
|
791.780 đồng
|
1.187.671 đồng
|
3 tháng
|
4,75%
|
118.767 đồng
|
593.835 đồng
|
2.375.342 đồng
|
3.563.013 đồng
|
6 tháng
|
6,60%
|
330.000 đồng
|
1.650.000 đồng
|
6.600.000 đồng
|
9.900.000 đồng
|
12 tháng
|
6,80%
|
680.000 đồng
|
3.400.000 đồng
|
13.600.000 đồng
|
20.400.000 đồng
|
24 tháng
|
6,30%
|
1.260.000 đồng
|
6.300.000 đồng
|
25.200.000 đồng
|
37.800.000 đồng
Lưu ý: Đây là biểu lãi suất lãi đơn, nhận lãi cuối kỳ, chưa gồm mức ưu đãi cộng thêm theo từng chương trình hoặc địa bàn.