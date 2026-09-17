Mỗi tháng gửi tiết kiệm gần 19 triệu, 30 tuổi có 1,22 tỷ đồng

5 năm đi làm và tiết kiệm, có hơn 1 tỷ ở tuổi 30 là nỗ lực không hề nhỏ.

30 tuổi có bao nhiêu tiền mới đủ yên tâm?

Đương nhiên, mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho riêng mình. Còn với A. - Một nhân viên văn phòng 30 tuổi tại Hàn Quốc, câu trả lời là 65 triệu won (khoảng 1,22 tỷ đồng). Trong 5 năm qua, A. đều đặn gửi tiết kiệm 1 triệu won (khoảng 18,8 triệu đồng) mỗi tháng. Và hiện tại, số tiền này đủ để anh cảm thấy yên tâm phần nào về cuộc sống của mình, nhất là trong bối cảnh thị trường việc làm còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, khi nhắc đến mực tiêu mua nhà ở Seoul (Hàn Quốc), A. có vẻ vẫn khá "chùn chân". Khoản tiết kiệm anh đang có, nếu là quỹ dự phòng thì rất ổn, nhưng nếu là quỹ mua nhà, câu chuyện lại rất khác. Giá một căn hộ nhỏ ở khu vực Gangbuk, Seoul, dù không thuộc nhóm khu vực đắt đỏ nhất thành phố, đã tăng hơn 300 triệu won (khoảng 5,64 tỷ đồng) trong vòng 2 năm qua.

Điều đó khiến A. nhận ra rằng tốc độ tiết kiệm của mình dường như không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản.

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Trước đây khi mới bắt đầu đi làm, A. khá hài lòng với việc gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng. Mỗi khi một khoản tiết kiệm đến hạn, anh lại tiếp tục gửi một khoản mới. Khi có tiền thưởng từ công ty, A. cũng trích phần lớn để gửi tiết kiệm và chỉ tiêu phần nhỏ.. Anh cố gắng giảm các khoản mua sắm không cần thiết và duy trì nguyên tắc ưu tiên tiết kiệm trước.

Thế nhưng, khi bắt đầu tính toán những khoản tiền lớn trong tương lai như chi phí kết hôn, tiền đặt cọc thuê nhà và số tiền cần chuẩn bị nếu muốn mua nhà, A. nhận ra chỉ tiết kiệm thôi là chưa đủ.

Vừa đầu tư, vừa tiết kiệm

Gần đây, một đồng nghiệp khuyên A. mở tài khoản chứng khoán. Khoản tiền đầu tư ban đầu chỉ khoảng 200.000 won (khoảng 3,8 triệu đồng) mỗi tháng. A. chia số tiền này vào cổ phiếu Samsung Electronics và các quỹ ETF niêm yết tại Mỹ. Mục tiêu ban đầu của anh cũng khá đơn giản: Tìm thêm một kênh đầu tư sinh lời bên cạnh việc gửi tiết kiệm ngân hàng.

Khi liên tục nghe những câu chuyện về việc người quen kiếm được lợi nhuận trong thời gian ngắn, A. dần tăng số tiền đầu tư lên 500.000 won (khoảng 9,4 triệu đồng), rồi 1 triệu won (khoảng 18,8 triệu đồng) mỗi tháng.

A. hiểu rằng đầu tư có thể thua lỗ, nhưng việc chỉ đứng ngoài cũng khiến anh cảm thấy bất an.

"Tôi biết mình sợ thua lỗ, nhưng nếu không làm gì thì lại có cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau. Chỉ gửi tiết kiệm thì an toàn, nhưng đôi khi tôi cũng có cảm giác mình đang trở nên nghèo đi một cách an toàn" - A. nói.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của A. phản ánh một tâm lý ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ Hàn Quốc: Tiết kiệm từ lương không còn được xem là con đường duy nhất để tích lũy tài sản. Khi giá nhà, tiền thuê nhà và các khoản chi phí chuẩn bị cho hôn nhân tăng nhanh, nhiều người bắt đầu cảm thấy việc chỉ dựa vào tiền lương và tiền gửi ngân hàng khiến họ mất quá nhiều thời gian để đạt được những mục tiêu lớn.

Theo "Khảo sát thực trạng đời sống thanh niên" do Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Hàn Quốc công bố vào giữa năm 2025, nhóm thanh niên 19-34 tuổi có thu nhập cá nhân bình quân 26,25 triệu won (khoảng 493 triệu đồng) mỗi năm. Mức nợ bình quân là 16,37 triệu won (khoảng 308 triệu đồng), trong khi tài sản bình quân đạt 50,12 triệu won (khoảng 943 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt bình quân mỗi tháng của một hộ gia đình trẻ vào khoảng 2,13 triệu won (khoảng 40 triệu đồng).

Những con số này cho thấy để một người trẻ tạo được một khoản tiền lớn từ thu nhập hàng tháng không phải chuyện đơn giản. Sau khi chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và các khoản cố định khác, số tiền thực sự có thể dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư thường không còn nhiều. Đặc biệt tại các đô thị lớn, gánh nặng nhà ở càng khiến quá trình tích lũy kéo dài.

Theo giáo sư Kim Yoon-tae thuộc Đại học Korea, dựa trên dữ liệu vi mô của Khảo sát tài chính hộ gia đình và phúc lợi quốc gia, tài sản ròng bình quân của 20% hộ gia đình trẻ có tài sản cao nhất đạt 930,22 triệu won (khoảng 17,5 tỷ đồng), trong khi nhóm 20% thấp nhất chỉ có 23,01 triệu won (khoảng 433 triệu đồng), chênh lệch khoảng 40,4 lần.

Chuyên gia Kim Min-ki, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Thị trường Vốn Hàn Quốc, cũng nhận định một phần đáng kể tài sản tài chính của các hộ gia đình trẻ ở độ tuổi 20-30 đang nằm trong tiền đặt cọc thuê nhà. Điều này khiến tỷ trọng tiền được đưa vào các kênh đầu tư như cổ phiếu và quỹ tương đối thấp.

Vì thế, câu chuyện của A. không chỉ xoay quanh việc một người trẻ tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Sau 5 năm đều đặn dành 1 triệu won (khoảng 18,8 triệu đồng) mỗi tháng, A. đã có trong tay khoảng 65 triệu won (khoảng 1,22 tỷ đồng) cả gốc lẫn lãi. Nhưng khi giá một căn hộ nhỏ tăng hơn 300 triệu won (khoảng 5,64 tỷ đồng), khoản tiết kiệm ấy vẫn khiến anh cảm thấy mục tiêu sở hữu nhà chưa tiến gần hơn bao nhiêu.

Khoảng cách giữa tốc độ tích lũy từ tiền lương và tốc độ tăng của các tài sản lớn đang khiến nhiều người trẻ phải tính toán lại cách xây dựng tài sản. Với một số người, tiết kiệm vẫn là nền tảng để giữ tiền an toàn. Với những người khác, đầu tư trở thành cách bổ sung nhằm rút ngắn thời gian tích lũy. Tuy nhiên, khi mục tiêu tài chính càng lớn và thời gian càng gấp, áp lực tìm kiếm lợi nhuận nhanh cũng có thể khiến người trẻ chuyển sang những tài sản có mức biến động cao hơn.

(Nguồn: fnnews.com)