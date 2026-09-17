Thay bạn đi xem nhà ngày mưa: Hinode Royal Park ngập sâu, An Khánh bị chia cắt, loạt tuyến đường chìm trong biển nước

Những ngày mưa lớn, hạ tầng thoát nước tại nhiều dự án ở Hà Nội được đặt trước một phép thử thực tế. Không ít khu đô thị, tòa nhà cao tầng, nơi giá bất động sản lên tới hàng trăm triệu đồng/m², cũng có thời điểm chìm trong nước, đường nội khu hóa thành “sông”.
Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước, thực tế này xuất hiện tại nhiều khu vực phía Tây Hà Nội. Không chỉ các tuyến phố, nhiều đường nội khu tại các khu đô thị cũng ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của cư dân.
Tại Khu đô thị Hinode Royal Park, nhiều tuyến đường nội khu cũng chìm trong nước. Có đoạn nước dâng khoảng 40-50 cm, khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển. Trong ngày mưa lớn, những tuyến đường, lối ra vào và hạ tầng thoát nước của các khu đô thị cũng được đặt trước một phép thử thực tế.
Anh Nguyễn Văn Giang, 22 tuổi, cho biết anh mới chuyển về Khu đô thị Hinode Royal Park được khoảng 2 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến tình trạng ngập nước tại khu vực này.
Do đường ngập sâu, nhiều hàng quán trong khu vực buộc phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Việc giao hàng và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu đô thị cũng gặp nhiều khó khăn.
Tại xã An Khánh, hàng trăm hộ dân tại các khu đô thị Geleximco và Nam An Khánh phải di chuyển trong cảnh nhiều tuyến đường nội khu ngập sâu. Nước dâng cao, có nơi khiến ô tô, xe máy chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước. Nhiều người phải gọi cứu hộ giao thông để hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi khu vực ngập. (Ảnh: Như Hoàn)
Tình trạng ngập cũng xảy ra trên đường Tố Hữu, một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Nam với trung tâm Hà Nội. Khoảng 7h sáng, khi lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, nhiều người phải dắt xe, lội nước để đến nơi làm việc.
Đáng chú ý, đây cũng là khu vực tập trung dày đặc các dự án bất động sản, từ chung cư đến khu đô thị. Dọc đường Tố Hữu và các tuyến đường kết nối có thể kể đến MHD Trung Văn, The Light Tố Hữu, Ecolife Capitol cùng nhiều dự án nhà ở khác. Tình trạng ngập trên trục đường này ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của cư dân, người lao động và hoạt động kinh doanh trong khu vực.
Theo các chuyên gia bất động sản, những ngày mưa lớn là thời điểm người mua có thể kiểm chứng thực tế hạ tầng khu vực dự án. Khả năng thoát nước, mức độ ngập tại đường tiếp cận, lối vào khu đô thị hay các tuyến đường kết nối đều có thể quan sát rõ hơn so với những ngày thời tiết bình thường.
Đối với người đang tìm mua nhà, việc khảo sát dự án vào nhiều thời điểm khác nhau có thể giúp có thêm thông tin trước khi xuống tiền. Ngoài vị trí, giá bán, tiện ích hay thiết kế, khả năng kết nối giao thông và tình trạng ngập úng xung quanh cũng là những yếu tố cần được xem xét trong quá trình lựa chọn.
Đặc biệt, với các khu đô thị có quy mô lớn, không gian sống của cư dân phụ thuộc không chỉ vào hạ tầng bên trong dự án mà còn vào hệ thống giao thông và thoát nước của cả khu vực. Trận mưa sáng 17/9 vì vậy cũng cho thấy một góc nhìn khác về các khu đô thị phía Tây Hà Nội, khi những tuyến đường kết nối và đường nội khu phải đối mặt với lượng nước lớn trong thời gian ngắn.