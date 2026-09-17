Thay bạn đi xem nhà ngày mưa: Hinode Royal Park ngập sâu, An Khánh bị chia cắt, loạt tuyến đường chìm trong biển nước

Đặc biệt, với các khu đô thị có quy mô lớn, không gian sống của cư dân phụ thuộc không chỉ vào hạ tầng bên trong dự án mà còn vào hệ thống giao thông và thoát nước của cả khu vực. Trận mưa sáng 17/9 vì vậy cũng cho thấy một góc nhìn khác về các khu đô thị phía Tây Hà Nội, khi những tuyến đường kết nối và đường nội khu phải đối mặt với lượng nước lớn trong thời gian ngắn.