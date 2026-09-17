Người sắp ứng tuyển vào Vietcombank chú ý thông báo mới nhất từ ngân hàng!

Vietcombank vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng để tuyển dụng nhân sự cho các dự án giả, sau đó yêu cầu ứng viên thực hiện nhiệm vụ tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lập nhóm chat trên Zalo, Skype, Teams và tự xưng là chuyên viên nhân sự của ngân hàng để tiếp cận ứng viên.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng văn bản giả mạo có con dấu, chữ ký của lãnh đạo Vietcombank, yêu cầu ứng viên điểm danh kèm mã dự tuyển. Sau đó, ứng viên được gửi đường link để làm bài test sơ loại.

Khi ứng viên hoàn thành bài test, đối tượng tiếp tục hướng dẫn tham gia chương trình "trải nghiệm và đánh giá sản phẩm/dự án", trong đó có nội dung liên quan đến chứng chỉ quỹ. Ứng viên có thể bị yêu cầu nộp tiền ký quỹ hoặc thực hiện các nhiệm vụ tài chính với danh nghĩa phục vụ quá trình sàng lọc hồ sơ.

Vietcombank cho biết các thông báo, liên hệ tuyển dụng chính thức của ngân hàng chỉ được thực hiện qua email sử dụng tên miền @vietcombank.com.vn. Ngân hàng chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển trực tuyến thông qua website tuyendung.vietcombank.com.vn và không thành lập nhóm chat để tổ chức thi tuyển.

Đặc biệt, Vietcombank khẳng định không yêu cầu ứng viên nộp phí, chuyển tiền, ký quỹ, tham gia đầu tư hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào trong quá trình tuyển dụng. Ngân hàng cũng không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hay mã OTP.

Ngân hàng khuyến cáo ứng viên không truy cập các đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc đăng ký tài khoản trên các website đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội. Người tìm việc cũng cần cảnh giác với các yêu cầu cung cấp CCCD, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, ứng viên có thể liên hệ Vietcombank qua hotline 1900 545413, email homthutogiac@vietcombank.com.vn, đến phòng giao dịch gần nhất hoặc trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.