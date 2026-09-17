39 tuổi, sau 6 năm sống tối giản, tôi không chỉ bớt đồ mà còn bớt nợ: Hơn nửa khoản vay mua nhà đã được trả

Sau gần 6 năm theo đuổi lối sống tối giản, tôi nhận ra thứ thay đổi lớn nhất không phải căn nhà bớt đồ, mà là cách mình tiêu tiền. Mua ít hơn, giữ lại nhiều hơn và chỉ chi cho những thứ thực sự cần đã giúp tôi giảm áp lực tài chính, trả được hơn nửa khoản vay mua nhà và bình tĩnh hơn trước những biến động...

Ở tuổi 39, tôi đã thực hành lối sống tối giản gần 6 năm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần dọn bớt đồ để căn nhà rộng rãi hơn. Nhưng càng sống lâu với cách này, tôi càng nhận ra thứ được “dọn” nhiều nhất không phải tủ quần áo hay căn bếp, mà chính là cách tôi tiêu tiền và sắp xếp cuộc sống.

Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: dọn tủ quần áo, tủ giày, kệ tivi, tủ bếp và bỏ đi những món nhiều năm không dùng đến. Tôi không cổ súy việc vứt đồ theo cảm hứng, nhưng quá trình ấy khiến tôi hiểu một điều: mình thực sự không cần sở hữu quá nhiều. Hơn 5 năm sau, phần lớn những món từng bỏ đi tôi vẫn không mua lại. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã tránh được rất nhiều lần mua sắm không cần thiết.

Khi đồ đạc bớt đi, tôi có thêm không gian, ít việc nhà hơn và cũng ít bị những thứ vụn vặt chiếm thời gian. Sau đó, tôi tiếp tục “tối giản” cả mục tiêu, công việc, thông tin trên điện thoại và những mối quan hệ xã hội không còn cần thiết. Khi cuộc sống bớt nhiễu, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc sách, học thêm kiến thức và cuối cùng tìm thấy một sở thích mới: quản lý tài chính cá nhân.

Tối giản cũng khiến cách tiêu tiền của tôi thay đổi. Tôi không còn cố tiết kiệm bằng cách từ chối mọi thứ, mà bắt đầu phân biệt rõ đâu là khoản chi làm cuộc sống tốt hơn, đâu chỉ là mua vì nhất thời thích. Tôi sẵn sàng bỏ tiền cho một thiết bị giúp giảm việc nhà, tiết kiệm thời gian mỗi ngày. Nhưng với quần áo, giày dép hay những món đồ không thực sự cần, dù đang giảm giá tôi vẫn có thể bỏ qua.

Đó là lúc tôi hiểu rằng tiết kiệm không phải giữ chặt từng đồng, mà là dành tiền cho những thứ mình thực sự coi trọng.

Sau vài năm, việc mua ít đi giúp tôi tích lũy được nhiều hơn một cách tự nhiên. Quan trọng hơn, tôi không còn quá hoảng hốt khi thu nhập giảm. Trong vòng 5 năm, tôi đã trả được hơn một nửa khoản vay mua nhà, nhờ đó áp lực chi tiêu hàng tháng cũng nhẹ hơn đáng kể. Có thời điểm công việc gián đoạn, tôi vẫn đủ khoảng trống tài chính để dừng lại suy nghĩ thay vì lập tức lao vào một công việc chỉ vì sợ thiếu tiền.

Ở tuổi 39, điều lớn nhất tôi nhận được từ lối sống tối giản không phải một căn nhà trống hơn, mà là cảm giác mình kiểm soát được tiền bạc và thời gian. Tôi mua ít hơn, nhưng những thứ mua về có ích hơn. Tôi kiếm tiền không phải để chất đầy đồ đạc, mà để có thêm lựa chọn cho cuộc sống.

Cuối cùng, tối giản không phải là sống thiếu. Đó là khi bạn biết mình cần gì, bỏ qua những thứ không cần và giữ lại đủ tiền, thời gian lẫn năng lượng cho những điều thực sự quan trọng.