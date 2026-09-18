Tất cả người dân muốn mở sổ tiết kiệm lãi suất cao chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người tự xưng là nhân viên ngân hàng để thực hiện gửi tiết kiệm.

Trong thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, chào mời mức lãi suất tiết kiệm cao hơn mức niêm yết. Dù có trường hợp khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn thông qua thỏa thuận, việc giao dịch với tài khoản lạ trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.

Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến là các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng hoặc công ty tài chính, đưa ra lời mời gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức niêm yết thực tế.

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể lập website, ứng dụng có giao diện tương tự ngân hàng hoặc gửi đường link yêu cầu người dân truy cập, đăng nhập, thậm chí cài đặt ứng dụng ngân hàng không rõ nguồn gốc.

Khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng có thể yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã xác nhận giao dịch, thông tin thẻ hoặc các dữ liệu bảo mật khác.

Một thủ đoạn khác là dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các gói được giới thiệu là "tiết kiệm", "đầu tư" với lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, đối tượng có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, khi nạn nhân tin tưởng và chuyển thêm số tiền lớn, toàn bộ tài sản có thể bị chiếm đoạt.

Công an xã Chí Minh cũng lưu ý người dân không nên chủ quan với các mã QR xuất hiện trên tờ rơi, ấn phẩm hoặc tài liệu có nội dung liên quan đến ngân hàng. Các mã QR này có thể dẫn đến website giả mạo hoặc số điện thoại của đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Để phòng ngừa lừa đảo, Công an xã Chí Minh khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ tên và nhà phát hành ứng dụng trước khi cài đặt.

Người dân không đăng nhập tài khoản ngân hàng thông qua các đường link do người lạ gửi và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác nhận giao dịch cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người tự xưng là nhân viên ngân hàng để thực hiện gửi tiết kiệm.

Người dân cũng cần cảnh giác với những lời mời gửi tiết kiệm có lãi suất cao bất thường hoặc các khoản đầu tư được quảng cáo với lợi nhuận cao nhưng ít rủi ro.

Với dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể tự thực hiện trên ứng dụng ngân hàng chính thức, từ mở tài khoản đến thực hiện giao dịch. Theo khuyến cáo của Công an xã Chí Minh, nhân viên ngân hàng không có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên