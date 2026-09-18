Lãi suất Techcombank ngày 18/9: Gửi 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ đồng, tiền lãi là bao nhiêu?

Techcombank đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất 6,75%/năm dành cho khách hàng thông thường, áp dụng ở kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank ngày 18/9

Theo biểu lãi suất Techcombank ngày 18/9, khách hàng thông thường gửi tiền trực tuyến được hưởng lãi suất từ 0,5%/năm đối với kỳ hạn 1 tuần đến cao nhất 6,75%/năm.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 4,35%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, lãi suất tăng lên 4,65%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tăng mạnh từ kỳ hạn 6 tháng. Techcombank áp dụng mức 6,55%/năm cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Kỳ hạn 12 tháng có mức cao nhất, đạt 6,75%/năm.

Sau mốc 12 tháng, lãi suất giảm xuống 5,85%/năm và được duy trì cho các kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Với khách hàng thông thường, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trong bảng niêm yết không có sự khác biệt giữa các nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, từ 1-3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. Vì vậy, các khoản tiền gửi 10 triệu đồng, 100 triệu đồng và 1 tỷ đồng được tính theo cùng mức lãi suất.

Gửi 10 triệu đồng: Kỳ hạn 12 tháng nhận 675.000 đồng tiền lãi

Với 10 triệu đồng, nếu gửi trực tuyến và nhận lãi cuối kỳ, số tiền lãi được tính theo từng kỳ hạn như sau:

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,35% 36.250 đồng 2 tháng 4,35% 72.500 đồng 3 tháng 4,65% 116.250 đồng 4 tháng 4,65% 155.000 đồng 5 tháng 4,65% 193.750 đồng 6 tháng 6,55% 327.500 đồng 7 tháng 6,55% 382.917 đồng 8 tháng 6,55% 436.667 đồng 9 tháng 6,55% 491.250 đồng 10 tháng 6,55% 545.833 đồng 11 tháng 6,55% 600.417 đồng 12 tháng 6,75% 675.000 đồng 13 tháng 5,85% 633.750 đồng 18 tháng 5,85% 877.500 đồng 24 tháng 5,85% 1.170.000 đồng 36 tháng 5,85% 1.755.000 đồng

Như vậy, nếu gửi 10 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 675.000 đồng tiền lãi. Với kỳ hạn 24 tháng, số tiền lãi dự kiến là 1,17 triệu đồng.

Gửi 100 triệu đồng: Tiền lãi kỳ hạn 12 tháng lên 6,75 triệu đồng

Với khoản tiền 100 triệu đồng, mức lãi suất không thay đổi so với khoản gửi 10 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền lãi tăng tương ứng theo số tiền gửi.

Nếu gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 6,75%/năm, khách hàng nhận khoảng 6,75 triệu đồng tiền lãi.

Ở kỳ hạn 6 tháng, tiền lãi khoảng 3,275 triệu đồng; kỳ hạn 24 tháng là 11,7 triệu đồng; kỳ hạn 36 tháng là 17,55 triệu đồng.

Một số mức tiền lãi cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,35% 362.500 đồng 3 tháng 4,65% 1,163 triệu đồng 6 tháng 6,55% 3,275 triệu đồng 9 tháng 6,55% 4,925 triệu đồng 12 tháng 6,75% 6,75 triệu đồng 18 tháng 5,85% 8,775 triệu đồng 24 tháng 5,85% 11,7 triệu đồng 36 tháng 5,85% 17,55 triệu đồng

Gửi 1 tỷ đồng: Nhận 67,5 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng

Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng, khách hàng vẫn thuộc nhóm khách hàng thông thường và được áp dụng biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tương ứng.

Theo đó, nếu gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng với lãi suất 6,75%/năm, số tiền lãi dự kiến là 67,5 triệu đồng.

Trong khi đó, gửi kỳ hạn 6 tháng nhận khoảng 32,75 triệu đồng tiền lãi; kỳ hạn 9 tháng là 49,125 triệu đồng và kỳ hạn 24 tháng là 117 triệu đồng.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,35% 3,625 triệu đồng 3 tháng 4,65% 11,625 triệu đồng 6 tháng 6,55% 32,75 triệu đồng 9 tháng 6,55% 49,125 triệu đồng 12 tháng 6,75% 67,5 triệu đồng 18 tháng 5,85% 87,75 triệu đồng 24 tháng 5,85% 117 triệu đồng 36 tháng 5,85% 175,5 triệu đồng

Như vậy, với 1 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng đang mang lại mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết dành cho khách hàng thông thường, với số tiền lãi khoảng 67,5 triệu đồng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trên là lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất niêm yết của ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng.