Phát hiện 1 người đàn ông trúng độc đắc 325 tỷ đồng

Người này cho biết anh sẽ tiếp tục đi làm thay vì dùng tiền trúng số để nghỉ hưu.

Shawn Batten - Một doanh nhân công nghệ thông tin sống tại vùng Montérégie, Quebec (Canada), bất ngờ trở thành triệu phú sau khi tấm vé Lotto Max mà anh mua qua ứng dụng điện thoại đã mang về giải độc đắc. Khoản tiền Batten nhận được khoảng 12,5 triệu USD (khoảng 325 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Điều đáng chú ý là đã được nhận số tiền có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống, người đàn ông này chưa có ý định nghỉ việc.

Câu chuyện bắt đầu từ một tấm vé số được Batten mua trực tuyến trên ứng dụng của Loto-Québec. Đây là cách mua vé quen thuộc của Batten, người vốn có thói quen chơi xổ số và thường mua vé qua điện thoại thay vì đến điểm bán trực tiếp.

Vài ngày sau, Batten bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một nhân viên Loto-Québec. Người ở đầu dây bên kia thông báo rằng tấm vé anh mua đã trúng giải thưởng lớn. Ban đầu, Batten thậm chí nghĩ mình đang gặp một vụ lừa đảo.

"Tôi không tin. Tôi nghĩ đó là một cuộc điện thoại lừa đảo thôi” - Batten chia sẻ. Nhưng sau đó, anh thấy cũng nghi nghi nên đã mở ứng dụng Loto-Québec và tự kiểm tra tài khoản, anh mới chắc chắn rằng thông tin mình vừa nghe là thật.

Tấm vé của Batten khớp với bộ số trúng thưởng và mang về cho anh 12,5 triệu USD. Cùng kỳ quay này, một tấm vé khác được bán tại Alberta cũng trúng 12,5 triệu USD. Loto-Québec xác nhận Batten là một trong những người trúng giải lớn nhất của tỉnh trong năm 2026.

Shawn Batten

Ngay sau khi xác nhận số tiền, Batten gọi điện cho bạn đời để báo tin. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của cô lại là nghi ngờ anh đang nói đùa. Khi ấy, cô đang trong một cuộc họp và nói rằng cả nhóm đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện, đồng thời hỏi lại liệu anh có thực sự nghiêm túc hay không.

Với Batten, số tiền khổng lồ đến vào một thời điểm hoàn toàn bất ngờ. Anh vốn là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có niềm đam mê đặc biệt với đua xe, thường xuyên xuất hiện tại các đường đua karting. Khi đến Casino de Montréal để nhận giải, Batten cùng gia đình còn có cơ hội ngắm một chiếc xe từng thuộc về huyền thoại Michael Schumacher.

Chiếc xe là một phần khiến chuyến nhận thưởng của Batten trở nên đặc biệt hơn, bởi người đàn ông này vốn là một người yêu thích đua xe. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại nằm ở kế hoạch sử dụng tiền sau khi trở thành triệu phú.

Thông thường, khi trúng độc đắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuyện nghỉ việc. Batten thì không như vậy. Anh cho biết bản thân vẫn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh, dù khoản tiền thưởng khiến thời điểm nghỉ hưu của anh có thể diễn ra sớm hơn dự kiến.

Batten giải thích rằng số tiền trúng thưởng không khiến anh muốn lập tức từ bỏ công việc hiện tại. Thay vào đó, anh muốn có thêm thời gian cho những sở thích cá nhân và gia đình. Việc tiếp tục làm việc cũng giúp cuộc sống sau khi trúng số không bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Một trong những kế hoạch đầu tiên của Batten là dành nhiều thời gian hơn cho việc đi du lịch. Bên cạnh đó, anh muốn tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh, một sở thích mà anh biết đến nhờ con gái. Trước khi trúng số, nhiếp ảnh vốn là một hoạt động mà Batten yêu thích; với khoản tiền mới có được, anh có điều kiện dành nhiều thời gian hơn cho thú vui này.

Shawn Batten hào hứng chia sẻ nhiều dự định sau khi trúng số

Một kế hoạch khác cũng được anh nhắc đến là mua một căn nhà nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Với tài chính dư dả hơn rất nhiều, Batten có thể thực hiện những dự định mà trước đây có thể phải cân nhắc kỹ về chi phí và thời gian.

Khoản tiền trúng số cũng giúp Batten có thêm sự linh hoạt về công việc. Anh không cần phải lựa chọn giữa kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống theo cách trước đây, mà có thể tiếp tục công việc trong khi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, du lịch và các sở thích cá nhân.

Loto-Québec cho biết chiến thắng của Batten là giải thưởng trên 1 triệu USD thứ 40 được trao tại Quebec kể từ đầu năm 2026. Riêng trong năm 2025, đơn vị này đã giúp 105 người trở thành triệu phú trên toàn tỉnh.

Điều khiến câu chuyện của Batten gây chú ý không chỉ nằm ở giá trị giải thưởng. Sau khi bất ngờ có trong tay số tiền tương đương hàng trăm tỷ đồng, anh không lựa chọn rời bỏ hoàn toàn công việc mà vẫn duy trì hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, khoản tiền lớn được xem như một cách để anh chủ động hơn với thời gian của mình, có thể đi du lịch, theo đuổi nhiếp ảnh, dành thời gian cho gia đình và tiến gần hơn đến kế hoạch nghỉ hưu.

(Nguồn: Dailyhive)