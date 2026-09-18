Cặp vợ chồng sở hữu 180 căn hộ, 7 tòa nhà trị giá 1.195 tỷ đồng

Tài sản cỡ đó, ngồi chơi tiền cũng tự chảy vào túi.

Nhắc đến chuyện đầu tư BĐS, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới phương án mua nhà rồi cho thuê tạo dòng tiền. Số lượng đương nhiên phụ thuộc vào tiềm lực tài chính cũng như mức độ chịu rủi ro của từng gia đình. Tuy nhiên, với con số 180 căn hộ và 7 tòa nhà, câu chuyện sẽ khác hẳn.

Hiện tại, đó là khối BĐS mà Diego Pablo Simeone (56 tuổi) và Carla Pereyra (37 tuổi) - Cặp vợ chồng người Tây Ban Nha, đang sở hữu. Từ một vài căn hộ dành cho sinh viên, cặp đôi từng bước mở rộng hoạt động, thành lập doanh nghiệp riêng, cải tạo rồi cho thuê các bất động sản và tiếp tục đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn.

Phần lớn hoạt động đầu tư bất động sản của vợ chồng Simeone được thực hiện thông qua Carpersim SL - Một công ty tư nhân. Báo cáo tài chính cho thấy công ty đang sở hữu tổng tài sản gần 40 triệu euro (khoảng 1.195 tỷ đồng), trong đó gần 13,8 triệu euro (khoảng 412 tỷ đồng) được ghi nhận là các khoản đầu tư bất động sản và hơn 19 triệu euro (khoảng 568 tỷ đồng) nằm trong nhóm tài sản cố định hữu hình. Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức gần 20 triệu euro (khoảng 597 tỷ đồng), được gia đình đóng góp.

Diego Pablo Simeone và Carla Pereyra

Cách cặp đôi xây dựng danh mục này không đơn thuần là mua nhà rồi chờ giá tăng. Họ tập trung vào những căn hộ có vị trí tốt tại khu vực trung tâm Madrid, sau đó cải tạo trước khi cho thuê. Các căn hộ và studio được tiếp thị thông qua MyLocation - nền tảng cho thuê do chính họ vận hành. Nhờ đó, gia đình có thể kiểm soát toàn bộ quá trình từ lựa chọn bất động sản, sửa chữa, hoàn thiện đến khai thác cho thuê. Tệp khách hàng cũng khá đa dạng, từ sinh viên, người đi làm, chuyên gia cho tới khách du lịch có khả năng chi trả tương đối cao.

Việc đầu tư BĐS này ban đầu là ý tưởng của Carla Pereyra. Sinh ra tại Paraná, Argentina, cô tới Tây Ban Nha khoảng 2 thập kỷ trước. Sau khi ổn định cuộc sống tại Madrid, Pereyra bắt đầu quan tâm tới bất động sản và thử mua một số căn hộ tại các khu vực Chueca, Malasaña. Những căn hộ này sau đó được cải tạo và cho sinh viên, người nước ngoài thuê. Từ vài căn nhà ban đầu, hoạt động này dần trở thành một doanh nghiệp thực sự.

Pereyra hiện giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành đế chế bất động sản của gia đình. Đội ngũ của gia đình Pereyra hiện khoảng 10 người, bao gồm luật sư, nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế và nhà thiết kế nội thất. Điểm đáng chú ý trong cách đầu tư của cặp đôi là họ không chỉ tập trung vào những căn hộ đã hoàn thiện tại các khu vực trung tâm. Sau khi tích lũy được danh mục bất động sản đủ lớn, Simeone và Pereyra bắt đầu chuyển sang phát triển dự án mới. Một trong những dự án đáng chú ý nằm tại Tres Cantos, phía Bắc Madrid.

Cặp vợ chồng này đã mua một khu đất và triển khai xây dựng 2 tòa nhà với tổng cộng 140 căn hộ. Dự án được tài trợ bằng nguồn tiền từ gia đình kết hợp với tín dụng ngân hàng. Đây là bước đi khác với giai đoạn đầu, khi Pereyra chủ yếu mua những căn hộ có sẵn, cải tạo và đưa vào khai thác. Với họ, bất động sản không chỉ nằm ở việc mua được một căn nhà tại khu vực đã đắt đỏ, mà còn là tìm kiếm những nơi có nhu cầu thuê nhà trong dài hạn.

Pereyra từng chia sẻ về dự án mới: “Ước mơ của tôi trong giai đoạn này của cuộc đời là bắt đầu xây dựng một thứ gì đó từ con số 0 và tôi đã làm được”.

Pereyra hài lòng và tự hào khi nhìn lại hành trình đầu tư BĐS của mình và chồng

Câu nói phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận công việc. Từ việc quản lý một vài căn hộ cho thuê, Pereyra hiện tham gia điều hành một hệ thống bất động sản gồm hàng trăm căn hộ, nhiều tòa nhà và cả dự án phát triển mới.

Với giá trị tài sản doanh nghiệp gần 40 triệu euro (khoảng 1.195 tỷ đồng), câu chuyện của họ vì thế không chỉ nằm ở số lượng 180 căn hộ hay 7 tòa nhà, mà còn ở cách từng bước xây dựng danh mục BĐS bền vững, thay vì đầu tư dùng đòn bẩy tài chính rồi vỡ nợ.

(Nguồn: El Espanol)