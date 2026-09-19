38 tuổi mới hiểu, 4 khoản từng tiêu đều mỗi tháng hóa ra không khiến cuộc sống tốt hơn

Có những khoản tiền không lớn đến mức khiến ta giật mình, nhưng lại đều đặn xuất hiện mỗi tháng. Ở tuổi 38, tôi mới nhận ra mình từng bỏ khá nhiều tiền cho 4 thứ tưởng là “đầu tư cho bản thân”, nhưng thực tế lại không khiến cuộc sống tốt hơn bao nhiêu.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ muốn sống chỉn chu thì phải chịu chi. Quần áo phải thay đổi thường xuyên, móng tay phải đẹp, mỹ phẩm phải đủ bước, đồ dùng trong nhà cũng nên được nâng cấp đều đặn. Mỗi lần tiêu chỉ vài trăm nghìn hoặc hơn một chút nên tôi gần như không để ý.

Cho đến khi bắt đầu sống tiết kiệm hơn, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở một khoản tiền lớn, mà ở rất nhiều khoản nhỏ lặp lại liên tục.

1. Làm móng và những khoản làm đẹp theo thói quen

Trước đây, tôi từng xem làm móng, chăm sóc tay hay thay đổi kiểu tóc như một phần gần như bắt buộc của việc chăm sóc bản thân. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy những khoản này chỉ tạo cảm giác mới mẻ trong một thời gian rất ngắn.

Bây giờ, tôi tự chăm sóc móng tại nhà, dùng kem dưỡng đều đặn và giữ mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Số tiền tiết kiệm được không quá lớn trong một tháng, nhưng cộng cả năm lại là một khoản đáng kể.

Quan trọng hơn, tôi không còn cảm giác mình phải liên tục trả tiền để duy trì một hình ảnh nào đó.

2. Mỹ phẩm và chăm sóc da quá nhiều bước

Tôi cũng từng mua khá nhiều sản phẩm chăm sóc da chỉ vì nghĩ rằng càng dùng nhiều thì càng tốt. Serum, mặt nạ, kem dưỡng, sản phẩm chống lão hóa… rất dễ khiến ngân sách làm đẹp phình lên lúc nào không hay.

Sau này tôi đơn giản hóa mọi thứ. Tôi vẫn chăm sóc da, nhưng ưu tiên ngủ đủ, ăn uống tốt và vận động đều.

Tôi nhận ra một điều khá thực tế: có những thứ đắt tiền chỉ giúp mình cảm thấy đang chăm sóc bản thân, nhưng không chắc đã giúp bản thân khỏe hơn.

3. Quần áo mua nhiều nhưng mặc rất ít

Có thời điểm tôi không muốn mặc lặp lại một bộ quá nhiều lần trong tháng. Vì vậy, tủ đồ ngày càng đầy, còn tiền thì cứ âm thầm chảy ra.

Bây giờ mỗi mùa tôi chỉ giữ khoảng 4–5 bộ quần áo dễ phối, mặc thường xuyên và thực sự hợp với mình. Tôi không còn thấy việc mặc lại đồ cũ là vấn đề.

Ngược lại, càng ít quần áo, tôi càng dễ chọn đồ, nhà cửa cũng gọn hơn và gần như không còn những lần mua sắm chỉ vì "không biết mặc gì".

4. Những món đồ mua chỉ để cuộc sống trông "xịn" hơn

Đây mới là khoản tôi từng khó nhận ra nhất. Một chiếc cốc đẹp hơn, một món đồ trang trí mới, một món gia dụng đang được nhiều người mua, hay một món đồ nhỏ khiến căn nhà trông thú vị hơn.

Từng món đều không đắt, nhưng mua liên tục thì tổng tiền không nhỏ.

Bây giờ, trước khi mua một thứ gì đó, tôi thường tự hỏi: món này có giải quyết vấn đề thực tế nào không, hay chỉ khiến tôi vui trong vài ngày?

Nếu câu trả lời là vế sau, tôi thường không mua.

Ở tuổi 38, tôi không còn xem tiết kiệm là cắt bỏ mọi niềm vui. Tôi vẫn chi cho đồ ăn tốt, sức khỏe, những món đồ thật sự hữu ích và trải nghiệm mình trân trọng.

Chỉ là tôi không còn muốn tiêu tiền đều đặn cho những thứ chẳng làm cuộc sống tốt lên.

Và điều thú vị nhất là khi bớt mua đi, tôi không thấy mình thiếu thốn hơn. Ngược lại, tài khoản dư hơn, nhà cửa gọn hơn và đầu óc cũng nhẹ hơn.

Có lẽ đến một độ tuổi nhất định, người ta mới hiểu: giàu hơn không chỉ là kiếm thêm tiền, mà còn là biết khoản nào không đáng để tiền của mình tiếp tục chảy vào.