Lãi suất SHB ngày 19/9: Gửi 10 triệu, 100 triệu và 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất tiền gửi online tại SHB hiện cao nhất 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và từ 36 tháng trở lên. Với mức lãi suất này, khách hàng gửi 200 triệu đồng có thể nhận khoảng 40,2 triệu đồng tiền lãi nếu duy trì khoản tiền gửi trong 36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm online, tiết kiệm rút gốc linh hoạt online và tiết kiệm gửi góp online của SHB, lãi suất được phân theo từng kỳ hạn và phương thức trả lãi.

Đối với hình thức trả lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng hiện ở mức 4,6%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng được áp dụng mức 4,65%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng lên 6,2%/năm và được duy trì đến kỳ hạn 8 tháng. Với kỳ hạn 9-11 tháng, lãi suất là 6,4%/năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn 12-13 tháng có lãi suất 6,5%/năm, trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng được hưởng 6,6%/năm.

Mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết là 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và từ 36 tháng trở lên.

Như vậy, với khách hàng lựa chọn gửi tiền online và nhận lãi cuối kỳ, kỳ hạn 24 tháng hoặc từ 36 tháng trở lên đang có mức lãi suất cao nhất tại SHB.

Gửi 10 triệu đồng tại SHB, tiền lãi cao nhất hơn 2 triệu đồng

Với khoản tiền gửi 10 triệu đồng, tiền lãi được tính dựa trên số tiền gửi, lãi suất và thời gian thực gửi. Nếu giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn và nhận lãi cuối kỳ, số tiền lãi dự kiến như sau:

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,60% 38.333 đồng 2 tháng 4,60% 76.667 đồng 3 tháng 4,65% 116.250 đồng 4 tháng 4,65% 155.000 đồng 5 tháng 4,65% 193.750 đồng 6 tháng 6,20% 310.000 đồng 7 tháng 6,20% 361.667 đồng 8 tháng 6,20% 413.333 đồng 9 tháng 6,40% 480.000 đồng 10 tháng 6,40% 533.333 đồng 11 tháng 6,40% 586.667 đồng 12 tháng 6,50% 650.000 đồng 13 tháng 6,50% 704.167 đồng 15 tháng 6,60% 825.000 đồng 18 tháng 6,60% 990.000 đồng 24 tháng 6,70% 1,34 triệu đồng ≥36 tháng 6,70% 2,01 triệu đồng

Với 10 triệu đồng gửi trong 12 tháng, khách hàng nhận khoảng 650.000 đồng tiền lãi. Nếu lựa chọn kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi tăng lên khoảng 1,34 triệu đồng.

Gửi 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng nhận 6,5 triệu đồng

Khoản tiền gửi 100 triệu đồng được áp dụng cùng biểu lãi suất trên. Khi số tiền gửi tăng gấp 10 lần, tiền lãi cũng tăng tương ứng.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,60% 383.333 đồng 2 tháng 4,60% 766.667 đồng 3 tháng 4,65% 1,163 triệu đồng 4 tháng 4,65% 1,55 triệu đồng 5 tháng 4,65% 1,938 triệu đồng 6 tháng 6,20% 3,1 triệu đồng 7 tháng 6,20% 3,617 triệu đồng 8 tháng 6,20% 4,133 triệu đồng 9 tháng 6,40% 4,8 triệu đồng 10 tháng 6,40% 5,333 triệu đồng 11 tháng 6,40% 5,867 triệu đồng 12 tháng 6,50% 6,5 triệu đồng 13 tháng 6,50% 7,042 triệu đồng 15 tháng 6,60% 8,25 triệu đồng 18 tháng 6,60% 9,9 triệu đồng 24 tháng 6,70% 13,4 triệu đồng ≥36 tháng 6,70% 20,1 triệu đồng

Như vậy, nếu gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, tiền lãi dự kiến là 6,5 triệu đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, khoản lãi nhận được khoảng 13,4 triệu đồng. Nếu gửi từ 36 tháng trở lên, tiền lãi theo biểu niêm yết khoảng 20,1 triệu đồng cho 36 tháng.

Gửi 200 triệu đồng, tiền lãi tối đa khoảng 40,2 triệu đồng

Với khoản tiền gửi 200 triệu đồng, số tiền lãi tiếp tục tăng tương ứng theo số tiền gửi. Đây cũng là mức tiền gửi được nhiều khách hàng lựa chọn để hưởng mức lãi suất cao hơn so với gửi ngắn hạn.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 1 tháng 4,60% 766.667 đồng 2 tháng 4,60% 1,533 triệu đồng 3 tháng 4,65% 2,325 triệu đồng 4 tháng 4,65% 3,1 triệu đồng 5 tháng 4,65% 3,875 triệu đồng 6 tháng 6,20% 6,2 triệu đồng 7 tháng 6,20% 7,233 triệu đồng 8 tháng 6,20% 8,267 triệu đồng 9 tháng 6,40% 9,6 triệu đồng 10 tháng 6,40% 10,667 triệu đồng 11 tháng 6,40% 11,733 triệu đồng 12 tháng 6,50% 13 triệu đồng 13 tháng 6,50% 14,083 triệu đồng 15 tháng 6,60% 16,5 triệu đồng 18 tháng 6,60% 19,8 triệu đồng 24 tháng 6,70% 26,8 triệu đồng ≥36 tháng 6,70% 40,2 triệu đồng

Theo đó, khách hàng gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận khoảng 13 triệu đồng tiền lãi. Nếu kéo dài kỳ hạn lên 24 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 26,8 triệu đồng.

Với kỳ hạn từ 36 tháng trở lên, ở mức lãi suất 6,7%/năm, khoản tiền gửi 200 triệu đồng có thể mang lại khoảng 40,2 triệu đồng tiền lãi trong 36 tháng.

Lãi suất cao nhất 6,7%/năm

Nhìn tổng thể, biểu lãi suất SHB ngày 17/9 cho thấy lãi suất tăng khá rõ theo các nhóm kỳ hạn. Sau mức 4,6-4,65%/năm ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất tăng lên 6,2%/năm từ 6 tháng và đạt 6,4%/năm từ 9 tháng.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, SHB niêm yết 6,5%/năm. Mức lãi suất tiếp tục tăng lên 6,6%/năm tại kỳ hạn 15-18 tháng và đạt 6,7%/năm tại kỳ hạn 24 tháng và từ 36 tháng trở lên.

Với cùng mức lãi suất 6,7%/năm, khoản tiền gửi càng lớn thì số tiền lãi nhận được càng cao. Chẳng hạn, 10 triệu đồng gửi 36 tháng mang lại khoảng 2,01 triệu đồng tiền lãi, trong khi 100 triệu đồng nhận khoảng 20,1 triệu đồng và 200 triệu đồng nhận khoảng 40,2 triệu đồng.

Lưu ý: Các khoản tiền lãi trong bài được tính theo lãi suất niêm yết, theo phương thức trả lãi cuối kỳ và giả định khách hàng duy trì tiền gửi đủ kỳ hạn. Số tiền lãi thực tế có thể thay đổi theo số ngày gửi và cách tính lãi của ngân hàng.