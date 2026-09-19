Từ 1/10: Người dùng loại thẻ ngân hàng này sẽ đón tin vui

Một ngân hàng vừa thông báo thay đổi biểu phí thẻ.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo điều chỉnh phí xử lý giao dịch tại nước ngoài đối với Thẻ tích hợp OCB Mastercard World 2in1, áp dụng từ ngày 1/10/2024.

Theo biểu phí mới, phí xử lý giao dịch tại nước ngoài, với đồng giao dịch là đồng ngoại tệ, được OCB giảm từ 2,3% xuống còn 1,3% số tiền giao dịch.

Theo: OCB

Như vậy, mức phí mới giảm 1 điểm phần trăm, tương đương mức giảm khoảng 43,5% so với trước đây.

Chẳng hạn, với một giao dịch trị giá tương đương 10 triệu đồng, phí xử lý theo mức cũ là khoảng 230.000 đồng, trong khi theo mức mới còn khoảng 130.000 đồng, chưa tính các khoản phí khác nếu có.

OCB cho biết mức phí điều chỉnh áp dụng đối với Thẻ tích hợp OCB Mastercard World 2in1. Khách hàng có thể liên hệ Contact Center 24/7 của ngân hàng theo số 1800 6678 hoặc truy cập website OCB để tìm hiểu thêm thông tin.

Phí xử lý giao dịch tại nước ngoài là gì?

Đây là khoản phí ngân hàng có thể thu khi chủ thẻ thực hiện giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ ở nước ngoài. Khoản phí thường được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch và được cộng vào chi phí mà chủ thẻ phải chịu.

Cần phân biệt khoản phí này với phí chuyển đổi ngoại tệ. Phí chuyển đổi ngoại tệ liên quan đến việc quy đổi giá trị giao dịch từ ngoại tệ sang đồng tiền mà tài khoản/thẻ được thanh toán. Trong khi đó, phí xử lý giao dịch là một khoản phí liên quan đến việc xử lý giao dịch theo chính sách của ngân hàng.



Trên thực tế, khi sử dụng thẻ ở nước ngoài, tổng chi phí mà khách hàng phải trả có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tỷ giá quy đổi, loại giao dịch, chính sách của ngân hàng phát hành thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán.