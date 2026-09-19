Lời khuyên cho người thích mua đồ giảm giá

Đồ giảm giá luôn dễ khiến người ta muốn mua ngay, nhất là khi nhìn thấy những con số như “giảm 50%”, “mua 2 tặng 1” hay “chỉ còn hôm nay”. Nhưng không phải món đồ nào rẻ hơn cũng giúp bạn tiết kiệm tiền. Trước khi bấm thanh toán, có vài điều rất đơn giản nên tự hỏi mình.

Nếu không giảm giá, bạn có mua không?

Một chiếc áo giá 500.000 đồng được giảm còn 300.000 đồng nghe có vẻ rất hời. Nhưng nếu bình thường bạn không định mua chiếc áo này, thì bạn vẫn vừa tiêu thêm 300.000 đồng. Đây có lẽ là câu hỏi đơn giản nhất trước khi mua đồ sale: Nếu món này không giảm giá, mình có mua nó không? Nếu câu trả lời là không, hãy khoan thanh toán. Có thể bạn đang thích món đồ, nhưng cũng có thể bạn chỉ đang thích cảm giác mua được một món đồ rẻ.

Đừng mua thêm chỉ vì “mua nhiều sẽ rẻ hơn”

“Mua 2 giảm thêm 10%”, “mua 3 chỉ còn...” rất dễ khiến bạn lấy thêm một món dù ban đầu chỉ định mua một. Ví dụ, bạn cần một chiếc áo 300.000 đồng. Nhưng vì mua thêm chiếc thứ hai sẽ được giảm giá, bạn quyết định lấy cả hai và trả 540.000 đồng. Bạn đúng là đã mua được chiếc áo thứ hai với giá rẻ hơn. Nhưng nếu ban đầu bạn không cần nó, thì 540.000 đồng vẫn nhiều hơn 300.000 đồng. Giảm giá chỉ thực sự có ích khi bạn vốn đã cần món đồ đó.

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Đừng chỉ nhìn “giảm 50%”

Một món 200.000 đồng giảm 50% còn 100.000 đồng. Nhưng một món 1 triệu đồng giảm 20% vẫn còn 800.000 đồng. Vì vậy, đừng để con số “-50%” khiến bạn nghĩ món đồ đó chắc chắn rẻ. Điều cần nhìn cuối cùng vẫn là mình phải trả bao nhiêu tiền. Nếu 800.000 đồng không nằm trong số tiền bạn định dành cho việc mua sắm, giảm 20% cũng không biến nó thành một món đồ phù hợp với túi tiền của bạn.

Cẩn thận với những món “tiện thể mua luôn”

Bạn vào cửa hàng để mua một chiếc áo. Sau đó thấy quần đang giảm 40%, giày giảm 30%, túi cũng đang có giá tốt. Mỗi món đều có lý do để mua. Nhưng đến lúc thanh toán, bạn có thể đã mua cả bốn thứ trong khi ban đầu chỉ định mua một. Một cách rất dễ áp dụng là đừng cho một món đồ vào giỏ chỉ vì nó đang giảm giá. Hãy tự hỏi: “Mình có đang cần nó không?” Nếu không, để lại cũng chẳng mất gì.

Món càng đắt, càng nên nghĩ lâu

Với những món vài trăm nghìn, bạn có thể dễ dàng bị thuyết phục bởi một đợt sale. Nhưng với điện thoại, đồ điện tử, nội thất, đồng hồ hay quần áo đắt tiền, đừng mua chỉ vì thấy dòng chữ “sắp hết ưu đãi”. Hãy kiểm tra giá ở vài nơi, xem chính sách đổi trả, bảo hành và cân nhắc xem mình có thực sự cần món đó không. Một món đồ giảm 30% vẫn có thể khiến bạn mất vài triệu đồng.

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Nếu thích săn sale, hãy đặt sẵn một khoản tiền

Thích mua đồ giảm giá không có nghĩa là bạn phải cố nhịn mua mọi thứ. Bạn có thể dành riêng một khoản tiền mỗi tháng cho việc mua những món mình thích. Ví dụ, tháng này có 500.000 đồng cho việc mua sắm ngoài kế hoạch thì chỉ dùng trong số đó. Khi đã hết 500.000 đồng, đợt sale tiếp theo có hấp dẫn đến đâu cũng có thể chờ sang tháng sau. Như vậy, bạn vẫn được mua thứ mình thích mà không phải lấy tiền từ tiền nhà, tiền sinh hoạt hay khoản tiết kiệm.

Đừng vội mua vì sợ hết sale

“Chỉ còn hôm nay”, “sắp hết hàng”, “giá này không quay lại” đều là những thông tin dễ khiến bạn muốn thanh toán ngay. Nhưng nếu món đồ không thực sự cần gấp, hãy thử để nó trong giỏ hàng một ngày. Sau 24 giờ, nếu bạn vẫn muốn mua, vẫn cần dùng và số tiền đó nằm trong khoản bạn có thể chi, lúc ấy mua cũng chưa muộn. Còn nếu sau một ngày bạn quên luôn món đồ đó, có lẽ bạn cũng không thực sự cần nó đến thế.

Đồ giảm giá không phải lúc nào cũng là một khoản mua sắm lãng phí. Nếu đó là món bạn đang cần, giá phù hợp và bạn đã có sẵn khoản tiền để mua, sale có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Điều cần nhớ chỉ là: đừng mua một món đồ chỉ vì nó rẻ. Hãy mua vì bạn cần nó, và việc giảm giá khiến món đồ đó đáng mua hơn.