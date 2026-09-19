Lãi suất Agribank ngày 19/9: Gửi 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu và 500 triệu thì mang về bao nhiêu tiền lãi?

Biểu lãi suất niêm yết của Agribank không có sự chênh lệch giữa các mức tiền gửi.

Theo biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 19/9/2026, ở kỳ hạn 3 tháng, Agribank niêm yết lãi suất 4,75%/năm. Nếu gửi 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận về 1,19 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn. Còn nếu gửi 300 triệu đồng, số tiền lãi tăng lên 3,56 triệu đồng.

Bước sang kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất cùng được Agribank niêm yết ở mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 6 tháng, gửi 200 triệu đồng mang về 6,6 triệu đồng tiền lãi; nếu nâng số tiền lên 500 triệu đồng, khoản lãi tăng lên 16,5 triệu đồng. Kỳ hạn 9 tháng dài hơn nên tiền lãi cũng nhỉnh hơn: vẫn với hai mức tiền gửi này, khách hàng sẽ nhận lần lượt 9,9 triệu đồng và 24,75 triệu đồng.

Lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết thuộc về hai kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, cùng ở mức 6,8%/năm. Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, khách hàng của Agribank nhận 20,4 triệu đồng tiền lãi; còn với 500 triệu đồng, con số này là 34 triệu đồng. Kéo dài thêm lên kỳ hạn 18 tháng, cùng hai mức tiền gửi trên sẽ mang lại 30,6 triệu đồng và 51 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp số tiền lãi cụ thể khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại Agribank, với bốn mức tiền gửi 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu và 500 triệu đồng: