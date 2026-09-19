Lãi suất ngân hàng 19/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/9 tiếp tục phân hóa đáng kể giữa các ngân hàng. Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức cao nhất 7,8%/năm; trong khi Sacombank, LPBank, Saigonbank và một số ngân hàng khác duy trì lãi suất từ 7%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 19/9, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất 12 tháng cao nhất 7,8%/năm

Theo bảng lãi suất huy động niêm yết ngày 19/9, ACB đang dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Tại các kỳ hạn 6 và 9 tháng, ngân hàng này cũng niêm yết lần lượt 7,6% và 7,7%/năm.

Đứng thứ hai là Sacombank với lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, đây cũng là mức lãi suất ngân hàng này áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Với LPBank, lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 7,15%/năm, trong khi Saigonbank niêm yết 7%/năm.

Tiếp theo là Bac A Bank, với lãi suất 12 tháng ở mức 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Ở mức 6,9%/năm có BVBANK và VPBank. Trong đó, VPBank cũng đang áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm tại kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất, mức 6,8%/năm của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất tại ACB ở kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Techcombank áp dụng 6,75%/năm, trong khi Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm.

Lãi suất 18 tháng: Sacombank cao nhất

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank tiếp tục đứng ở mức cao nhất với 7,5%/năm.

LPBank niêm yết 7,15%/năm, trong khi MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm. Saigonbank cũng áp dụng 7%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất 18 tháng trên 6,8%/năm gồm Bac A Bank ở mức 6,95% và OCB 6,9%/năm.

Trong khi đó, nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Nam A Bank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất không phải lúc nào cũng tăng khi kéo dài kỳ hạn. Techcombank niêm yết 6,75%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ 5,85%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. VIB cũng có mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng giảm còn 5,9%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.

Kỳ hạn ngắn phổ biến quanh 4,75%/năm

Tại kỳ hạn 3 tháng, phần lớn ngân hàng trong bảng đang niêm yết mức 4,75%/năm.

Một số ngân hàng có mức thấp hơn gồm GPBank 3,7%/năm, ABBANK 4%/năm, KienlongBank 4,2%/năm, HDBank 4,3%/năm và SeABank 4,45%/năm.

SCB tiếp tục có mức thấp nhất trong bảng ở kỳ hạn 3 tháng, chỉ 1,9%/năm.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động niêm yết, được tổng hợp theo biểu lãi suất trực tuyến ngày 19/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.