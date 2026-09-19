Chán phòng trọ, thuê hẳn biệt thự 77,6 triệu/tháng ở cho sướng

Vẫn là nhà thuê, vẫn ở ghép nhưng thuê hẳn biệt thự cho rộng rãi.

Chưa có tiền mua nhà thì ở thuê là điều hiển nhiên. Chuyện ở ghép để giảm chi phí cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nhóm bạn gồm 4 cô gái 25 tuổi là Yi Yi, Fan Fan, A Tong và Yuuki lại có lựa chọn khác hẳn số đông.

Họ cũng đi ở thuê, cùng nhau ở ghép để cắt giảm chi phí nhưng nơi họ chọn lại là 1 căn biệt thự.

Gặp nhau trên mạng, rủ nhau thuê biệt thự ở chung

Yi Yi, Fan Fan, A Tong và Yuuki hiện tại là hội bạn chung nhà, nhưng trước đó, họ không phải một nhóm bạn thân mà chỉ là những người lạ vô tình gặp nhau trên MXH nhờ 1 ý tưởng chung: Xây dựng một không gian sống dành cho những cô gái độc thân. Từ đó, họ lập group chat, chia sẻ ý tưởng thuê biệt thự và cùng nhau sinh sống. Ban đầu, nhóm chat có nhiều người nhưng cuối cùng chỉ có Yi Yi, Fan Fan, A Tong và Yuuki là “theo tới cùng”.

4 cô gái chọn thuê một căn biệt thự ở ngoại ô Nam Kinh (Trung Quốc) và đặt tên cho không gian sống này là "Sesia".

Chi phí ban đầu để dọn vào căn biệt thự này không hề nhỏ. Nhóm phải trả tiền thuê theo hình thức 3 tháng tiền nhà và thêm 1 tháng đặt cọc. Trung bình mỗi tháng, số tiền họ phải trả là 20.000 NDT (khoảng 77,6 triệu đồng), tương đương 5.000 NDT/người (khoảng 19,4 triệu đồngi). Tuy nhiên, trên thực tế, khoản tiền thuê không được chia đều giữa các thành viên.

Một vài góc nhỏ mà 4 cô gái cùng nhau trang trí, cải tạo

Căn biệt thự lúc mới thuê cũng chưa thể lập tức dọn vào. Nhà chỉ được trang trí đơn giản, còn nhiều hạng mục phải tự tay hoàn thiện. 4 cô gái cùng nhau thiết kế, mua sắm và sửa sang từng góc nhỏ để biến nơi này thành một căn nhà thực sự. Chẳng hạn, riêng một chiếc giá để giày có sức chứa tới 47 đôi đã mất khoảng nửa tháng từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành.

Hệ thống đường ống gas cũng trở thành một câu chuyện dài. Do việc kết nối không thuận lợi, nhóm phải liên hệ qua lại với ban quản lý và công ty gas. Chờ mãi không được, họ thậm chí tự xem video hướng dẫn rồi tự làm, mất hơn một tháng mới giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, Fan Fan phải trực tiếp giữ một nhân viên công ty gas lại và gần như cầu xin người này mang một đoạn đường ống tới lắp giúp.

Những rắc rối đó lại khiến nhóm cảm thấy căn biệt thự dần trở thành "nhà". Yi Yi cho rằng nếu một người tự mình trải qua những chuyện khó khăn, đó có thể là trải nghiệm mệt mỏi; nhưng khi cả nhóm cùng trải qua, những chuyện tưởng như phiền phức lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Sau khi ổn định cuộc sống, 4 cô gái bắt đầu đăng tin cho thuê những phòng còn trống theo mô hình homestay. Họ lập tài khoản trên Xiaohongshu để giới thiệu mô hình "Sesia - phiên bản bạn thân sống chung". Có thời điểm căn biệt thự có tới 6 người cùng sinh sống.

Một cách sống mới?

Việc sống chung trong một căn nhà lớn cũng kéo theo một bài toán không nhỏ: Công việc nhà. Ban đầu, Yi Yi và Fan Fan là hai người nấu ăn tốt nhất. Tuy nhiên, từ nghĩ thực đơn, mua nguyên liệu cho tới nấu nướng, mỗi ngày có thể mất 3-4 tiếng. Chưa kể mỗi người có một khẩu vị khác nhau, người thích ăn chay, người thích thịt, người lại chuộng đồ nhiều tinh bột. Công việc lặp đi lặp lại khiến người phụ trách nấu ăn cảm thấy quá tải.

Cuối cùng, nhóm quyết định thuê một người giúp việc chuyên nấu ăn và phụ trách một phần vệ sinh khu vực chung. Mỗi thành viên đóng 500 NDT/tháng (hơn 1,9 triệu đồng)cho khoản tiền công này. Những việc nhà còn lại được chia đều giữa các thành viên.

Một bữa ăn của 4 cô gái

Nhóm thậm chí nghĩ ra một hệ thống tính điểm để công bằng hóa việc nhà. Ví dụ, một bữa nấu ăn được tính 60 điểm. Nếu có 5 người cùng ăn, mỗi người sẽ "trả" 12 điểm cho người đã nấu. Số điểm tích lũy sau đó có thể được dùng để quy đổi lấy công sức mà những thành viên khác bỏ ra cho việc nhà.

Họ cũng đưa ra mô hình "chủ gia đình" luân phiên. Mỗi tuần, một người sẽ đảm nhận vai trò quyết định những chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cách làm này nhằm tránh tình trạng một người phải liên tục đứng ra quản lý mọi việc, đồng thời giúp các thành viên có trách nhiệm hơn với không gian sống chung.

Tuy nhiên, căn biệt thự này không phải một dự án kinh doanh sinh lời. Nhóm cho thuê lại 2 phòng, nhưng ngay cả khi cả 2 phòng đều kín, số tiền thu về cũng chưa đủ để tạo lợi nhuận. Ngoài tiền thuê, họ còn phải trả tiền công người giúp việc, chi phí sinh hoạt và các khoản vận hành khác.

Fan Fan thừa nhận ban đầu nhóm bị thúc đẩy nhiều hơn bởi sự hào hứng với ý tưởng phụ nữ sống chung, thay vì tính toán kỹ về mô hình kinh doanh. Sau đó, họ chuyển hướng, mở thêm một cộng đồng chia sẻ kỹ năng dành cho phụ nữ và tổ chức các khóa học có trả phí về kinh nghiệm thuê nhà, viết CV hay khám phá các mối quan hệ.

Với nhóm 4 cô gái này, thuê biệt thự không đơn thuần là tìm một nơi ở rộng hơn. Họ đang thử một cách sống khác: Không vội kết hôn, sinh con hay sống theo mô hình gia đình truyền thống mới có thể có một "ngôi nhà" của riêng mình. Yi Yi từng được bạn bè hỏi rằng nếu không kết hôn thì về già sẽ sống thế nào. Cô đáp rằng nếu cả đời không kết hôn, không sinh con, chẳng lẽ không thể tự xây dựng một nơi để mình sống khi về già?

Từ một căn biệt thự thuê ở ngoại ô Nam Kinh, nhóm 4 cô gái muốn thử nghiệm một mô hình sống mà họ cho rằng có thể được nhiều phụ nữ khác tiếp tục áp dụng. Thậm chí, sau khi nhìn thấy mô hình này trên Xiaohongshu, một phụ nữ ở Nam Kinh (Trung Quốc) đã quyết định cho phụ nữ khác thuê chính căn biệt thự của gia đình mình để xây dựng một không gian sống tương tự.

(Nguồn: stheadline.com)