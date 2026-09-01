Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu 3 tòa nhà với 147 căn hộ, liên quan đến số tiền 131 tỷ đồng

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết cặp vợ chồng này có liên quan đến vụ việc hơn 100 người thuê tại một khu nhà ở đô thị ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, không nhận lại được tiền đặt cọc thuê nhà.

Theo Yonhap News - hãng thông tấn quốc gia lớn của Hàn Quốc, ngày 23/11/2024, Đội Điều tra tội phạm kinh tế và chống tham nhũng thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam cho biết đã chuyển ông A, khoảng 50 tuổi, đến Viện Công tố Suwon - Chi nhánh Ansan với cáo buộc lừa đảo.

Vợ ông A, bà B, khoảng 50 tuổi và người quản lý các tòa nhà, ông C, khoảng 40 tuổi, cũng bị chuyển hồ sơ với cáo buộc tiếp tay cho hành vi lừa đảo. Cả ba được xử lý trong tình trạng không bị tạm giam.

Vụ việc xảy ra tại một khu nhà ở đô thị thuộc quận Danwon, thành phố Ansan. Khu nhà này gồm 3 tòa nhà với tổng cộng 147 căn hộ. Theo kết quả điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, ông A bị cáo buộc không hoàn trả khoảng 7 tỷ won (hơn 131 tỷ đồng) tiền đặt cọc thuê nhà cho hơn 100 người thuê.

Khu nhà gồm các căn studio và căn hộ 2 phòng, có diện tích từ 23-59 m². Đáng chú ý, toàn bộ 3 tòa nhà đều thuộc sở hữu của vợ chồng ông A.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết mỗi nạn nhân đã đặt cọc từ 40 triệu đến 100 triệu won, nhưng không thể nhận lại khoản tiền này khi hợp đồng thuê kết thúc.

Những người thuê bắt đầu liên tiếp trình báo cảnh sát từ đầu năm 2024, sau khi nhận được thông báo về việc căn hộ mình đang sinh sống bị đưa ra đấu giá để thực hiện quyền bảo đảm. Điều này khiến họ đối mặt với nguy cơ mất khoản tiền đặt cọc đã bỏ ra để thuê nhà.

Cơ quan Cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi (Ảnh:Yonhap News)

Ban đầu, vụ việc do Đồn Cảnh sát Danwon Ansan phụ trách. Sau đó, hồ sơ được chuyển lên Đội Điều tra tội phạm kinh tế và chống tham nhũng thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam để điều tra. Cảnh sát tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có khám xét và thu giữ tài liệu liên quan đến ông A.

Cơ quan điều tra cho rằng ông A tiếp tục ký kết các hợp đồng thuê nhà trong khi không có khả năng hoặc không có ý định hoàn trả tiền đặt cọc cho người thuê. Trên cơ sở này, cảnh sát lập hồ sơ đối với người đàn ông này về cáo buộc lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Hàn Quốc cũng cho rằng vợ ông A và người quản lý tòa nhà biết về hành vi của ông nhưng vẫn làm ngơ, nên 2 người bị xử lý với cáo buộc tiếp tay cho lừa đảo.

Ngoài 3 người trên, cảnh sát còn phát hiện 2 môi giới bất động sản bị cáo buộc thu phí môi giới vượt mức pháp luật Hàn Quốc cho phép. Hai người này cũng bị lập hồ sơ với cáo buộc vi phạm Luật Môi giới bất động sản.

Theo Yonhap, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công tố trong khoảng tháng 8-9/2024. Sau đó, công tố viên yêu cầu điều tra bổ sung và cảnh sát gần đây đã thông báo kết quả điều tra bổ sung. Hiện chưa có thông tin được xác minh về kết quả xét xử cuối cùng của vụ án.

(Theo Yonhap News)