Nữ lãnh đạo xinh đẹp hiếm hoi làm Giám đốc Khối Ngân hàng số: SN 1987, một trong 2 sếp nữ trẻ nhất ban điều hành

Sinh năm 1987, bà Linh là một trong 2 nữa lãnh đạo trẻ nhất Ban Điều hành ABBank hiện tại.

Trong làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, Big Data và chuyển đổi số toàn diện trong ngành ngân hàng, bức tranh nhân sự lãnh đạo công nghệ đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ mới. Những người đứng đầu các Khối Chuyển đổi số, Khối Công nghệ hay Khối Ngân hàng số tại các tổ chức tài chính hiện nay phần lớn đều còn rất trẻ, năng động và đa số là nam giới. Tuy nhiên, tại một số ngân hàng, vị trí quan trọng này lại đang được tin tưởng giao cho những nữ thủ lĩnh tài năng.

Chẳng hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), chiếc ghế Giám đốc Khối Ngân hàng số và Dữ liệu kiêm Thành viên Ban Điều hành đang do bà Nguyễn Thùy Linh đảm nhận. Sinh năm 1987, bà Linh là một trong 2 nữa lãnh đạo trẻ nhất Ban Điều hành ngân hàng này, bên cạnh Vũ Thị Thu Quỳnh (SN 1991).

Được biết, bà Nguyễn Thùy Linh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học chuyên ngành Tài chính tại Đại học Newcastle (Vương quốc Anh), nữ lãnh đạo 8X này sở hữu 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng và Bảo hiểm.

Theo giới thiệu của ABBank, bà Linh có trên 10 năm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) và các công ty thành viên như Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MBBank, Phó Tổng Giám đốc MB Life phụ trách Khối nghiệp vụ và Khối số.

Từ ngày 04/05/2026, bà Nguyễn Thùy Linh được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số và Dữ liệu ABBank.

Về ABBank, ngân hàng này đang có những tham vọng lớn trong việc tăng vốn, bứt phá hoạt động kinh doanh. Riêng đối với phát triển công nghệ và hạ tầng số, nhà băng này xác định công nghệ là nền tảng quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Trong năm 2026, Ngân hàng tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, an toàn và bảo mật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, hiệu quả, đồng thời phù hợp với tốc độ tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động. Trong đó sẽ tăng cường ứng dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, quản trị rủi ro và phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.