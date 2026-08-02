Chân dung tân Tổng Giám đốc Eximbank: Hơn một năm trải qua ba vị trí lãnh đạo cao nhất tại ngân hàng, từng làm việc tại VietinBank, Sun Group và Tập đoàn Đèo Cả

Sau hơn một năm gia nhập Eximbank, bà Phạm Thị Huyền Trang đã lần lượt đảm nhiệm các vị trí thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và nay là Tổng Giám đốc của ngân hàng…

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Hơn một năm trải qua ba vị trí lãnh đạo cao nhất tại Eximbank

Bà Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1982, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược.

Trước khi gia nhập Eximbank, bà có nhiều năm công tác tại VietinBank, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong mảng tín dụng và quản trị rủi ro như Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hà Nội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng và Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng.

Sau thời gian làm việc tại ngân hàng, bà tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Đèo Cả, qua đó mở rộng kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản trị doanh nghiệp và phát triển dự án.

Đến tháng 4/2025, bà chính thức gia nhập Eximbank với vai trò thành viên Hội đồng quản trị. Chỉ trong thời gian ngắn, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT vào tháng 12/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 diễn ra vào ngày 24/7, Eximbank đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Huyền Trang. Và chỉ sau một tuần, bà Trang đã được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất trong Ban điều hành Eximbank.

Nếu tính từ thời điểm gia nhập Eximbank đến nay, bà Phạm Thị Huyền Trang chỉ mất hơn một năm để lần lượt đảm nhiệm ba vị trí lãnh đạo cấp cao gồm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, bà trực tiếp tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Eximbank giai đoạn 2026-2030 với định hướng nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa mô hình hoạt động và tăng cường quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Việc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh Eximbank vừa hoàn tất một loạt thay đổi quan trọng về bộ máy quản trị. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 7/2026, ngân hàng đã bầu bổ sung nhiều thành viên HĐQT mới, đồng thời ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, sau khi chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ tập trung đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng với cương vị Tổng Giám đốc.

Bà cũng thay thế ông Trần Tấn Lộc, người vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 32 năm gắn bó với Eximbank.

Đứng trước bài toán phục hồi tăng trưởng

Nữ CEO sinh năm 1982 tiếp quản vị trí điều hành trong bối cảnh Eximbank đang bước vào giai đoạn triển khai chiến lược phát triển mới nhưng cũng đối mặt không ít thách thức về hiệu quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Eximbank đạt gần 679 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những mức sụt giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.068 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cuối năm 2025. Cho vay khách hàng đạt 188.030 tỷ đồng, tăng 2,1%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 170.609 tỷ đồng, giảm 3,8%.

Đến ngày 30/6, dư nợ tín dụng đạt 200.676 tỷ đồng, tăng 2,35% so với cuối năm 2025. Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,89%.

Với nền tảng chuyên sâu về tín dụng, quản trị rủi ro cùng kinh nghiệm tại cả ngân hàng và doanh nghiệp lớn, bà Phạm Thị Huyền Trang được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa Eximbank trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong những năm tới.